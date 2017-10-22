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Politika

(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba: Şırnak'ı aynen Suriye gibi yapmışlar (2)

'TÜRKİYE, ÖYLE SIRADAN BİR ÜLKE DEĞİL; BAŞINIZA BELA ALMAYIN' AK Parti Bingöl Merkez İlçe Kongresi, Belediye Kültür Merkezi Kongre Salonu'nda gerçekleştirildi

22 Ekim 2017 21:01

\'TÜRKİYE, ÖYLE SIRADAN BİR ÜLKE DEĞİL; BAŞINIZA BELA ALMAYIN\'

AK Parti Bingöl Merkez İlçe Kongresi, Belediye Kültür Merkezi Kongre Salonu\'nda gerçekleştirildi. Kongreye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıba\'nın yanı sıra Bingöl Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve çok sayıda partili katıldı.  

Kongrede konuşan Bakan Fakıbaba, Ortadoğu\'da yaşanan gelişmelere değinerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kilometrelerce uzaktan gelip, sınırın ötesinde savaşanların gerçek niyetlerinin, Türkiye\'yi bölmek olduğunu söyleyen Fakıbaba, \"Uzaktan gelen insanlar, ne işiniz var sizin burada? Sizin toprağınız size yetmiyor mu, nedir bu gelişinizin sebebi, ne istiyorsunuz, doymuyor musunuz? Sömürmekle elinize ne geçiyor? Bakın, hala bir şey değilsiniz. Türkiye\'ye gücünüz yetmiyor. Yani dayak yiyor ve anlamıyorsunuz. Yarın yine dayak yiyeceksiniz. Amaçları, inanın ülkemizi parçalamak, ülkemizi bölmek, Hristiyanlaştırmak. Bunların amacı, gerçekte bulundukları ülkelerin halklarına yardım etmek değil. Bunlara karşı birlik ve beraberlik içinde daha çok çalışmamız gerekir\" diye konuştu. 

İslam coğrafyasının, uluslararası güçler tarafından parçalanmaya çalışıldığını savunan Fakıbaba, \"Tabi küçülteceksiniz, böleceksiniz, kendinize uygun ülke yaratacaksınız ve daha uygun bir şekilde İslam\'ı yöneteceksiniz. Vallahi Türkiye\'yi tanımamışsınız kardeşim. Türkiye, öyle sıradan bir ülke değil; başınıza bela almayın. Şunu, çok iyi bilmeleri gerekir ki bizi bölemezler; çünkü biz kardeşiz. Bizi bölmeleri mümkün değil. Et ve tırnak olmuşuz. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Zaza, Arap arasında bir fark yok\" dedi. 

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise bir makama gelmenin maharet olmadığını, önemli olanın, o makamın hakkını vermek ve o makamdan ayrılırken, özellikle alnının akıyla ayrılmak olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Feyzi Kızıl, AK Parti Merkez İlçe Başkanı seçildi.
 

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