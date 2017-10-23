(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba: Silahın yerini gıda alacak

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi\'nin akademik yılı açılış törenine katıldı. İlk dersi veren Fakıbaba, organik tarımın artık dünyanın en önemli gündem maddesi olduğunu belirtti. Silahın yerini gıdanın alacağını belirten Fakıbaba, \"Bana sorsanız \'Silah mı gıda mı?\' diye; inanın gıdadır. Çünkü bütün Şanlıurfa sizin olsa 10- 15 gün aç kalsanız bir porsiyon yemeğe bütün Şanlıurfa\'yı satarsınız. İnsanın aç ve susuz olması kadar başka önemli bir şey olur mu? Onun için gıda\" dedi.



Şanlıurfa\'da temaslarını sürdüren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi\'nin akademik yılı açılışına katıldı. Törende akademisyen ve öğrencilere konuşan Bakan Fakıbaba, ziraat ve gıda mühendisliğinin dünyanın en önemli mühendisliği olduğunu ifade etti. Salonda çiftçilerin olmayışına dikkat çeken Fakıbaba, \"Açılışta bu salonda çiftçi kardeşlerimizin olmasını isterdim. Esas irtibat kuracağımız kişiler çiftçilerdir. Onlar olmadan biz olamayız. Onun için çiftçinin bilgiyle buluşmasını sağlayacak, ilk kişiler sizler olacaksınız. Tohumda biz niye bir dünya lideri olmayalım. Elimizde imkanlar var, çok şükür paramız var, bilim adamlarımız var, öğrencilerimiz var. İnsanlar öyle eski lezzetlere susamışlar ki mesela ben eski domatesleri çok özlüyorum. Bunu yemek benim hakkımdır. Bu lezzetleri mutlakla tekrar yeniden kazanmamız lazım. Tohumculukta çok ileri değiliz ama kötü de değiliz. Şayet kontrolsüz aldığımız gıda maddeleri, gerçekten tohumu iyi değilse yediğimiz lezzeti de bulamayız\" diye konuştu.



Ziraat mühendislerinin teori ve pratiği bir arada yürütmesi gerektiğini belirten Bakan Fakıbaba, bir ülkenin kendi gıdasını üretmediği müddetçe tam manasıyla özgür olamayacağını vurguladı. Fakıbaba şunları söyledi:



\"Harran Üniversitesi\'nde okuyan öğrenciler çok şanslılar çünkü teorik ve pratiğin buluştuğu bir yerdir. Bütün üniversiteler çok önemlidir ama Şanlıurfa\'da ziraat öğrencisi olmak çok büyük bir şanstır. Sadece kitapların arasında doğularak değil, işi bir de saha da öğrenin. Öyle arkadaşlar var ki ziraattan hiçbir şey öğrenmeden buradan mezun olan arkadaşlarımızın da var olduğunu biliyorum. Benim sizlerden tek isteğim teorik ve pratiğinizi birleştirin. Ben tıp fakültesinde okurken, bazı mezun olan arkadaşlarımız ise en büyük iki kemiğin adını bile öğrenmeden mezun oldular. Bizler detaylara çok önem veriyoruz ama ana bilgiyi vermekten uzaklaşıyoruz. Çoğumuz enjeksiyon yapmadan mezun oluyoruz. Çoğumuz bunu hastanın üzerinde öğreniyoruz. Bunlar çok doğru değil bana göre sahadaki uygulamalar çok önemlidir. Onun için Harran Üniversitesi müthiş bir laboratuvardır. Ziraat mühendisi tarlada olur. Benden önceki arkadaşlarım 10 bin kadar çok değerli ziraat mühendisi ve veteriner hekim arkadaşımızın atamasını yapmışlar. Şimdi piyasada sahada hiç ziraat ve veteriner arkadaşım yok, hepsi masa başlarında; bunların olmaması lazımdır.\"



\'ZENGİN TOPRAKLARIN FAKİR İNSANLARIYIZ\'



Türkiye\'nin tarımsal üretiminde çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Fakıbaba, \"Türkiye gelişecek ve kalkınacaksa mutlaka gıda, tarım ve hayvancılıkla kalkınacaktır. İstihdamı biz bununla sağlayacağız. Bizde eğitim ile tarlanın suyla buluşması çok önemli bir olay. Eğer eğitim olur ve tarla suyla buluşursa çok ciddi bir katma değer sağlayabiliriz. Onun için ben hep diyorum; biz zengin toprakların, fakir insanlarıyız. Bu fakirlikte biraz bizden kaynaklanıyor. Bizim daha fazla çalışmamız lazım\" dedi.



SİLAH MI, GIDA MI?



Organik tarımın dünyanın en önemli gündem maddesi olacağını da dile getiren Fakıbaba, şöyle konuştu:



\"Bana sorsanız \'Silah mı gıda mı?\' diye; inanın gıdadır. Çünkü bütün Şanlıurfa sizin olsa 10- 15 gün aç kalsanız bir porsiyon yemeğe bütün Şanlıurfa\'yı satarsınız. Yok böyle bir şey, insanın aç ve susuz olması kadar başka önemli bir şey olur mu? Onun için gıda. Bana sorsalar \'3 önemli şey nedir?\' diye. Gıda, gıda üçüncüsü de gıda olmasın diye gençlik derim. Gıda, gıda ve gençlik. Gıdaya ve gençlere gerekli önemi verdiğimiz takdirde bizlerin halledemeyeceği hiçbir şey yoktur.\"



Bakan Fakıbaba\'ya konuşmasının ardından Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın tarafından üniversite bünyesinde üretilen sızma zeytinyağı ve sabun hediye edildi.

