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Politika

(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba: Kimse et fiyatını yükseltmesin

Ömer ŞULUL- Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, besicilerin Ramazan nedeniyle et fiyatlarını yükseltmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Böyle spekülatif hareketlerle piyasada kimse et fiyatı

12 Nisan 2018 19:30

Ömer ŞULUL- Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, besicilerin Ramazan nedeniyle et fiyatlarını yükseltmesine izin vermeyeceklerini belirterek, \"Böyle spekülatif hareketlerle piyasada kimse et fiyatını yükseltmesin. Yükselttiği taktirde mutlaka hükümetimizin alacağı kararlar vardır\" dedi.

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde temaslarda bulundu. Fakıbaba, hükümetin et ithalatın, belirli kriterler dahilinde doğrudan özel sektör tarafından yapılmasını öngören hükümlere ilişkin, \"Bu konuda hükümetimiz çalışmaktadır ve mutlaka ama mutlaka üreticimizin de mağdur olmayacağı onların da \'Allah razı olsun\' diyebileceği ama tüketicimizin de \'Bu et çok pahalı ben yiyemiyorum\' demeyeceği bir fiyattı mutlaka sağlayacağız. Bundan iki tarafta rahat olsun\" dedi.

Fakıbaba, yaklaşan Ramazan nedeniyle spekülatif hareketlerle et fiyatlarının yükseltilmesine izin vermeyeceklerini ifade ederek, \"Ramazan geldi diye hayvanı sakla fiyatlar yükselsin, hayvanı yağlandır ondan sonra vatandaş fazla fiyatla yesin, buna hükümetimiz müsaade etmez. Zaman zaman geçici olarak ithalatlar yapılabilir ama bunlar yapılırken hep besici ve çiftçi kardeşlerimiz özellikle hayvancılıkla anadan babadan uğraşan, üreten hayvancılık yapan kardeşlerimizi düşünüyoruz. Birinci derecede onları ve halkımızı düşünerek hükümetimiz tarafından bazı önlemler alınabilir. Böyle spekülatif hareketlerle piyasada kimse et fiyatını yükseltmesin. Yükselttiği takdirde mutlaka hükümetimizin alacağı kararlar vardır\" diye konuştu.

 

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