(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Son 65 yılın en kurak dönemini geçirdik, hiçbir şehrimizi susuz bırakmayacağız (2)

MERKEZ İLÇE KONGRESİ\'NE KATILDI



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'da partisinin Merkez İlçe 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Eroğlu, tüm partililerin 2019 yılında yapılacak seçimlere şimdiden hazırlanmasını istedi. 2019 seçimlerinin en önemli seçim olduğunu belirten Bakan Eroğlu, şöyle dedi:



\"Sizlerden şunu bekliyoruz; 2019 seçimleri tarihimizdeki en önemli seçim, bir dönüm noktası. Çünkü şimdiye kadar yüzde 35-38 oy ile seçilenler iktidar koltuğunda oturuyordu, biliyorsunuz. Ama bundan sonra böyle bir imkan yok. Cumhurbaşkanımızın başlattığı \'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\' ile artık yüzde 50+1 almak durumundayız. Dolayısı ile önümüzdeki dönem 3 büyük seçim var. Birinci seçim Mart 2019\'da yapılacak olan belediye, yerel seçimler. Evvela Afyonkarahisar\'ın buna tam olarak hazır olması lazım. Bütün belediyeleri gümbür gümbür alacağız çünkü biz ne diyoruz, \'Onlar konuşur AK Parti yapar.\' İkinci husus hemen akabinde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız ve aynı zamanda Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan için hazır olmalıyız. 12 puan Türkiye ortalamasının üzerinde yetmez, Afyonkarahisar kusura bakmayın çıtayı kaldırıyoruz ve yüzde 75. Ayrıca bir de milletvekilliği seçimleri var tabii onda da Allah\'ın izniyle Afyon silme götürecek. Ben buna yürekten inanıyorum.\"



\"GIYBET YOK, SEVGİ VAR, KARDEŞLİK VAR\"



2019 seçimleri için bugünden yapılacak çalışmaların etkisinin büyük olacağına inandığını belirten Bakan Eroğlu, şunları söyledi:



\"Bakın o kadar önemli ki 2019\'da bunlar biliyorsunuz her seçimde oyun oynuyor \'çatı adayı\' falan diyorlar ama Allah\'ın yardımı ile çatılar birdenbire dökülüyor. Çatı üstlerine kapanıyor. Neticede bunların oyunları devam edecektir. Uyanık olacağız, herkesi kucaklayacağız çünkü bizde ne var Yunus Emre\'nin dediği gibi \'Bütün yaratılmışları seviyoruz, Yaradan\'dan ötürü\'. Seveceğiz, kucaklayacağız. 80 milyon bizim kardeşimiz. Ayrı gayrı yok, hep birlikte Türkiye\'yiz. Gıybet yok; sevgi var, kardeşlik var, çalışmak var, hasbi çalışmak var. Hesabi olmayacağız, hasbi olacağız. Şunu açıkça söylüyorum; hesabı olan varsa ihtiyacımız yok. Çünkü bu parti gerçekten hasbi olanların sayesinde ayakta duruyor. Çünkü bu kale gönül coğrafyamızın son kalesi. Bu kaleyi düşürmediğimiz takdirde, Balkanlar düşmez, Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika düşmez.\"



Konuşmaların ardından Ak Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi seçimlerine geçildi. Seçimlerde tek aday olan mevcut Başkan Bülent Eser ve yönetimi yeniden seçildi.



