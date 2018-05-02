T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Kurdukları ittifak çökecektir

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi (SP) ittifakıyla ilgili "İstedikleri kadar cephe kursunlar, çatı kursunlar

02 Mayıs 2018 14:27

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi (SP) ittifakıyla ilgili \"İstedikleri kadar cephe kursunlar, çatı kursunlar. Çatı, zaten her seferinde çöküyor. Kurdukları ittifak da çökecektir\" dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi ortaklığında düzenlenen \'Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı\', Abant Tabiat Parkı\'ndaki bir otelde yapıldı. Çalıştay öncesi açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, CHP, İYİ Parti, DP ve SP\'nin 24 Haziran seçimleri için ittifak kararını değerlendirdi. Bakan Eroğlu, \"CHP, adayını belirleyemedi; ancak cuma günü belirleneceği söylendi. Herhalde düşünüyorlar, bulamadılar daha. Buluncaya kadar seçimler biter herhalde. Gerçekten CHP, ne yapacağını bilmiyor. Neticede biz, onların ne yaptıklarına bakmıyoruz; yolumuza devam ediyoruz. Biz şu anda gümbür gümbür çalışıyoruz. Hayırlı olsun. İstedikleri kadar cephe kursunlar, çatı kursunlar. Çatı, zaten her seferinde çöküyor. Kurdukları ittifak da çökecektir\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHAORMANSuBakanı Veysel Eroğlu Cumhuriyet Halk Partisi CHPParti Demokrat Parti DPSaadet Partisi SPKurduklarıDoğa KorumaMilli Parklar Genel Müdürlüğü Bolu Valiliği Bolu BelediyesiAbantBaysalKalbi Bolu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24