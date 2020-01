(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Artık gündemi belirleyen bir Türkiye var

Hasan DÖNMEZ-Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya), (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’nin her geçen gün büyüyüp geliştiğini belirterek ‘’70 sente muhtaç Türkiye’den bugün her türlü sanayisini kuran, insansız silahlı aracını, Altay tankını, Atak helikopterini yapan güçlü bir Türkiye var. Artık gündemi belirleyen bir Türkiye var. Bundan gurur duymamız lazım’’ dedi.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Konya’nın Ereğli ilçesinde İvriz Sağ Sahil Sulaması temel atma töreni ve orman mahallelilerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı törenine katıldı. Belediyenin Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Bakan Eroğlu, siyasi istikrar sayesinde Türkiye’nin geliştiğini anlattı. Yaptıkları çalışmalar ile paradan 6 sıfır atıldığını, faiz lobisinin hortumunun kesildiğini ve IMF’ye olan borcun ödendiğini belirten Eroğlu, ‘’70 sente muhtaç olan Türkiye’den bugün her türlü sanayisini kuran, insansız silahlı aracını, altay tankını, atak helikopterini yapan güçlü bir Türkiye var. Artık gündemi belirleyen bir Türkiye var. Bundan gurur duymamız lazım’’ dedi.



\"TÜRKİYE’NİN ÖNÜ AÇIK\"



Yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye’nin her geçen geliştiğini belirten Bakan Eroğlu, bunu engellemek isteyen ve Türkiye’yi bölmek isteyen bazı devletlerin PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerini piyon olarak kullandığını söyledi. FETÖ’nün 15 temmuz darbe girişimine de değinen Eroğlu, ‘’Sizler 15 Temmuz’da dünya tarihine geçecek kahramanlık yazdınız. 15 Temmuz’da Türkiye işgal planı vardı ve FETÖ buna alet olmuştu. Türkiye’de darbe girişimini başlattı. Allaha şükür Cumhurbaşkanımızın kahramanlığı ve milletimizin cesareti sayesinde bu püskürtüldü. Artık Türkiye’nin önü açık. Türkiye 2023 yılında dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girecektir\" dedi.



\"466 MİLYON LİRALIK YATIRIM\"



Tarım arazilerinin sulanmasında damlama sulamanın önemine dikkat çeken Eroğlu, yeraltı su kaynaklarını yok eden vahşi sulamanın önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yer altı suyunun sınırsız olmadığını ve yer altı suyu kullanıldıkça obruklar oluştuğunu da belirten Eroğlu, Mavi tünel projesi ile Konya Ovası’na su aktardıklarını vurguladı. Ereğli’de temeli atılan İvriz Sağ Sahil Sulaması ile ilgili de bilgi veren Eroğlu, şöyle devam etti:



\"466 milyon liralık büyük bir yatırım. Bu zor bir proje. Boruları biz alıyoruz ve döşenmesi ile 3 yıl işletmesinin fiyatını devlet ödeyecek. Biz parsele kadar getiriyoruz. Ama tarla içine damlama yağmurlamayı çiftçimiz çekecek. Damlama sulamanın yüzde 50’si de devletten olacak. Çiftçilerimiz su kumanda sistemi ile tarlanın ne zaman sulanacağını ve ne kadar sulanacağını bilgisayar üzerinden ayarlayabilecek.\"



Eroğlu, konuşmaların ardından butona basarak yapılacak tesisin temelini attı, ardından orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikalarını dağıttı.