(Görüntülü Haber) Bakan Elvan, 'Zeytinyağı Şenliği'ne katıldı (2)

BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kilis Belediyesi\'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Hasan Kara\'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Elvan, Türkiye\'nin Suriyelilere kucak açtığını belirterek, şunları söyledi:



\"İnşallah önümüzdeki dönemde sadece Türkiye\'ye değil, tüm dünyaya bu zeytinyağını ulaştıracağız. Özellikle tanıtım ve diğer konularda destek verilecek. Zeytinciliğin geliştirilmesi konusunda da destek verilecek. Kilis zeytininin marka haline gelmesi noktasında her türlü çabayı göstereceğiz. Bağcılık konusunda da önemli bir potansiyele sahip olan Kilis için destekler sunmayı hedefliyoruz. Halkın refahını artıracak çalışmalar yapacağız. Kilis, Suriyeli sığınmacılara iyi bir ev sahipliği yapıyor. Eğer dünyada insanlık adına bir ödül verilecekse, insanlık adına ödül verilecek bir il aranıyorsa, bu il Kilis\'tir. Yine insanlık adına bir ülkeye ödül verilecekse, ödül verilmesi gereken tek bir ülke vardır, bu da Türkiye\'dir. 3 milyon Suriyeli insanı ülkemizde koruyor, kolluyoruz, ihtiyaç ve ne eksikleri varsa gideriyoruz. Kilis\'te, Kilis nüfusundan daha çok Suriyeli kardeşimiz yaşıyor. Bu kadar çok insan Kilis\'te bulunmasına rağmen, Kilis halkı onlara kucak açıyor. Bunun dünyada başka bir örneği yoktur.\"



Bakan Elvan, konuşmasının ardından Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ile birlikte, 2018 yılında kente yapılacak yatırımlara ilişkin hazırlanan protokolü imzaladı.

