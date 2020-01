(Görüntülü Haber) Bakan Elvan: Güçlü bir hükümetiz, inşallah daha da güçlü olacağız (2)

\'MİLLET, KENDİ DOĞRU YOLUNDAN TAVİZ VERMEYECEKTİR\' Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin programı kapsamında partisinin Toroslar İlçe kongresine katıldı. Kapalı Voleybol Spor Salonu\'nda yapılan kongrede konuşan Bakan Elvan, şunları söyledi: \"Ak Parti hareketi sadece ve sadece milletten talimat alır. Milletimiz ne derse onu yapar. Rotayı çizen millet, onu da yapan Ak Parti\'dir. Ak Parti birileri tarafından yönetilen bir parti değil, millet tarafından yönetilen bir partidir. Bu ülkeyi dizayn etmeye çalışanlar, dışarından şekillendirmeye çalışanlar şunu bilsinler ki; bu millet kendi doğru yolundan taviz vermeyecektir. Neyi doğru görüyorsa onu yapacaktır. Bu ülke darbeler gördü, demokrasinin kesintiye uğradığı yıllar, ömrü bir ayı görmeyen hükümetler, koalisyon krizleri gördü. Yazar kasa fırlatıldığında doların tavan yaptığı günleri gördü. Belki gençler hatırlamıyor ama, bunları hatırlatmakta yarar var. Ekonominin dibe vurduğu günleri gördü. Temel ihtiyaç maddelerinde kuyrukları, hastane kuyrukları, yatırımların durduğun günleri, kendi memuruna maaş ödemeyecek hale gelen hükümetleri gördü. Bunları hiçbir zaman unutmamalıyız ve her zaman eksiden neler olduğunu hatırlamalıyız. O günleri Türkiye, Ak Parti döneminde sizlerin desteği ile artık geride bıraktık. 2002 yılında itibaren Türkiye büyümeye, güçlenmeye ve şahlanmaya başladı. Milletimiz ne diyorsa, Ak Parti onu yapmaya başladı. Bunun sayesinde Türkiye şahlanmaya başladı, demokrasi alanında çok önemli atımlar gerçekleştirdik. Tabu niteliğinde olan ve konuşulamayan suçların üzerine giderek demokrasi çıtamızı daha da yukarıya yükselttik. Ekonomi alanında tüm dünyayı şaşırtan gelişmeler söz konusu oldu. Milli gelirimizi 4\'e katladık. İhracatımızı 5 kattı arttırdık. Dünyanın en büyük tesislerini, yatırımlarını yapmaya başladık\" dedi. Elvan konuşmasının ardından İlçe Başkanı Onur Ünlü\'ya halı üzerine dokunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bir portresini hediye ederek, parti yöneticileri ile el ele vererek güç birliği fotoğrafı çektirdikten sonra salondan ayrıldı. MEÜ\'DE TOPLU AÇILIŞA KATILDI Bakan Elvan, daha sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki Göz Bankası, özel yataklı servis ile merkezi dersliklerin açılışa katıldı. Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı\'nın katıldığı törende konuşan Bakan Elvan, Mersin’in, Akdeniz havzasının en önemli sağlık merkezlerinden biri konumuna belirterek, \"Tıp Fakültemize yönelik yaptığımız yatırımlar, başlamış olduğumuz Onkoloji Hastanesi yatırımları ki, gerekli ödenekleri gönderdik, inşallah önümüzdeki süreçte Mersin’miz sadece Çukurova Bölgesi değil, Türkiyemiz için önemli sağlık merkezlerinden birisi olacak. Üniversitemizin ihtiyacı ne ise, o ihtiyacı karşılama yönünde çaba sarf ediyoruz. Bugüne kadar da Kalkınma Bakanlığı olarak her türlü desteği verdik, vermeye devam de edeceğiz\" dedi. \'ÜNİVERSİTELERİMİZİN STANDARTLARINI YÜKSELTMELİYİZ\' Ak Parti hükümeti olarak 81 ile üniversite kurduklarını ifade eden Bakan Elvan, \"Ancak, bundan sonraki süreçte niteliğe daha fazla önem vermek durumundayız. Üniversitelerimizin standardını daha da yükseltmek zorundayız. Bir üniversite yöneticisinin, ‘Ben üniversitemin uluslararası sıralamada durumu şuydu, şuraya yükselttim’ demesi gerekir. Diğer taraftan özellikle master ve doktora programlarının çok daha yoğun bir şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Mersin Üniversitemizde 50 bin öğrenci var, ancak üniversite olarak mutlaka bir hedef koymalısınız. Öğrencileriniz en az yüzde 25’i master ve doktora öğrencisi olmalı. Gerçek anlamda bir araştırma üniversitesi olmasını istiyorsak, mutlaka araştırmaya daha fazla emek sarfetmek durumundayız, daha fazla öğrenciyi özellikle ihtisas gerektiren alanlarda yerleştirmek durumundayız\" diye konuştu. \'GİRİŞİMCİ DESTEKLEME MERKEZLERİ KURACAĞIZ\' Türkiye\'nin kalkınmasında üniversitelere çok büyük görevler düştüğünü kaydeden Elvan, şunları söyledi: \"2018 yılından itibaren ticarileşmeye yönelik yapılan çalışmalara destek vereceğiz. Türkiye olarak en fazla gurur duyduğumuz alanlardan biri genç ve dinamik bir nüfusudur. Bu genç ve dinamik nüfus, yüksek bir girişimcilik yeteneğine sahiptir. Girişimcilik ruhu oldukça güçlü bir milletiz. Biz bunu da değerlendirmek durumundayız. O gençlerimizi yüksek teknolojili alanlara kanalize edip, ülkemiz için üretken olmaları konusunda çaba sarf etmeliyiz. Bu çerçevede biz de bakanlık olarak Girişimci Destekleme Merkezleri kurulmasına yönelik bir program başlattık. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz Bölgelerimizde bu tür Girişimci Destekleme Merkezleri kuracağız. Bu merkezlerden biri de Mersin Üniversitesi olacak. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte böyle bir merkezi burada kuracağız. Mentörlerin, koçların eğitimi sağlanacak. Orada yöneticilik yapacak olan kişilerin eğitimi yapılacak. Bu program üniversite öğrencilerinin, hatta eğitimleri sonrası kendi işini kurmak isteyen gençlerimizin önünü açacak. Genç Girişimci Merkezi üniversitemiz bünyesinde kurulacak, 2018 yılında faaliyete geçireceğiz ve gençlerimize her türlü hizmeti sunacağız. Gençlerimizin şirket kurmalarından muhasebe işlemlerine, kendi projelerini geliştirmeleri için gerekli donanıma kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız ve bu gençlerin kendi işlerini kurmalarının önünü açacağız. Kısacası iş arayan değil, işveren gençler yetiştireceğiz. Bir bütün olarak bu merkezimize sahip çıkmalıyız, yeni alanlarda bu gençlerimizi iş dünyasına sürmeliyiz.\" Konuşmanın ardından Bakan Lütfi Elvan, Vali Su, Büyükşehir Başkanı Kocamaz, Rektör Çamsarı ile birlikte Göz Bankası, özel yataklı servis ile merkezi dersliklerin açılışını yaparak yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra rektörlüğü geçen Bakan Elvan ve beraberindekiler Teknopark\'a geçerek buradaki çalışmalar ve hayata geçen projeler hakkında bilgi aldı.