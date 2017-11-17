(Görüntülü Haber) Bakan Elvan: ABD ile çözüm, PYD/YPG ve FETÖ konularında yakın çalışmakla mümkün (2)

PROJE TANITIMINA KATILDI Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Adana\'da düzenlenen \'Sanayi ve Ticaret Zirvesi\'nin ardından Türkiye İstatistik Kurumu Adana Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin\'i makamında ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Adana Valiliği\'nin girişimleriyle başlatılan Güney Adana Kalkınma Projesi\'nin Çukurova Kalkınma Ajansı\'nda düzenlenen tanıtım toplantısına da katılan Bakan Elvan\'a, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ile kent milletvekilleri ve bürokratlar eşlik etti. \'GELİR DAĞILIMINI İYİLEŞTİRMEDE MESAFE ALDIK\' Adana\'nın güney mahallelerindeki eğitim, sağlık ve altyapı gibi sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan projenin tanıtımının ardından kürsüye gelen Bakan Elvan, şunları kaydetti: \"Türkiye\'de gelir dağılımını iyileştirmede çok önemli mesafeler aldı. Son 15-16 yıla bakınca bölgeler arası gelişmişlik düzeyi azaldı. Adana ve Mersin gibi bazı illerimizde bazı sorunlar devam ediyor. Eğitim düzeyi düşükse, yükseltmemiz lazım. Çocuklarımız okula gitmiyorsa, o çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor. Sosyal yardım ihtiyacı varsa sosyal destek sağlamak durumundayız. Sağlık açısından dezavantajı söz konusuysa onu da tamamlamak zorundayız. Önce insanımızı daha nitelikli, vasıflı ve daha iyi koşullarda yaşamasını sağlayacak bir düzeye getirmemiz gerekir. Ülke genelinde hane halkı gelirlerinin yüzde 20\'lik nüfus dilimlerine göre dağılımlarına bakıldığında, en alttaki yüzde 20\'lik grubun geliri 2002\'de yüzde 5.3\'tü. 2016\'da ise bu oran yüzde 6.2\'ye yükseldi. Gelir dağılımında iyileşme söz konusu ama bu istenilen düzeyde elbette değil. Hazırladığımız üst ölçekte ulusal bölgesel gelişme planımız var.\"