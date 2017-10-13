(Görüntülü Haber) Bakan Demircan: Uzman doktor açığını 10 yılda kapatmayı planlıyoruz (4)

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, uzman doktor açığının 10 yıl içinde kapatmayı planladıklarını belirterek, “2018’de bütçemiz tabi ki artacak. Personel alımı da bütçede var. Personel açığımızı kapatmaya yönelik geçen seneye oranla daha çok alım olacak. Doktor açığı var. Ancak 5-6 yıl içinde pratisyen hekim açığını, 10 yıl içinde de uzman hekim açığını kapatmayı planlıyoruz” dedi. Sağlık Bakanı Demircan, Sağlık Bakanlığı yeni binasında gazetecilerle yaptığı kahvaltılı sohbet toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Kurulan şehir hastaneleri nedeniyle özellikle depreme dayanıklı olmayan şehir içindeki hastanelerin kapatılacağını ve yerlerine butik hastaneler açılacağını bildiren Demircan, kapanacak hastanelerin yerlerinin Milli Emlak ile ilgili olduğunu bildirdi. Demircan, “Şehir hastaneleri de bir standardın daha yukarı çekilmesidir. Mekan olarak geleceğe dönük bir çalışmadır. Maalesef planlı şehirleşemedik. Şuralar sağlık, buralar eğitim merkezleri olsun diyemedik. Geleceği de öngören sağlık tesisleri kuramadık. Şehrin yatak sayısını ön plana alıp, şehir hastaneleri hazırladık ancak şehir merkezinde vatandaşın kolay ulaşabileceği butik hastaneler de olmalı. Deprem yönetmelği öncesinde kalan hastane sayımız giderek azalıyor. Yeni teknolojiye uymayan, ekonomik ömrü bitmiş bina yapıları var. Bunları kaldırılacak. Kapanacak hastanelerin yerleri ise Milli Emlak’ın konusu” dedi. SUDA DOĞUM Demircan, sezaryen ile doğumun yüzde 53’lere yükseldiğini belirterek, “Cerrahi branşlara ilgi azaldı. Bu doğru bir tespit. Bu branşlar olmadan olmaz. Sorunu çözeceğiz. Cerrahi branşların önü açılmalı. Bazı şeylerin bahanesi gibi geliyor ancak Türkiye’de sezaryen oranı yüzde 53’e çıktı. Ortada büyük bir problem var. Bunu düzeltecek çalışmalar yapılıyor. Örneğin, suda doğum merkezleri oluşturmaya çalışıyoruz. Hastanelerimizin ihtiyaç duydukları sayıda doğum küvetleri alarak doğumu daha kolaylaştırmayı düşünüyoruz. Doğum sakin bir ortam ister. Fazla ışık bile istemez. Kadınların kendi odalarında doğum yapmalarını sağlayacak şekilde çalışma yapıyoruz” diye konuştu. TEDARİK SİSTEMİ Sağlıkta tedarik sistemi üzerinde çalışma yaptıklarını kaydeden Demircan, bundan sonra her hastanenin ihtiyaçlarının belirleneceğini ve tedarikin tek merkezden yani e-marketten sağlanacağını söyledi. Üniversite hastanelerinin borçlarının ödenmesi için yeni bir çalışma yaptıklarını ifade eden Demircan, Sağlık Bakanlığında tarikatlara göre değil, liyakata göre personel istihdam edildiğini söyledi. DOKTOR AÇIĞI 10 YILDA KAPANACAK Bakan Demircan, bakanlığıyla ilgili gündemde olan konuları şöyle sıraladı: 2018’de bütçemiz tabi ki artacak. Personel alımı da bütçede var. Personel açığımızı kapatmaya yönelik geçen seneye oranla daha çok alım olacak. Doktor açığı var. Ancak 5-6 yıl içinde pratisyen hekim açığını, 10 yıl içinde de uzman hekim açığını kapatmayı planlıyoruz. Yeni sağlık personeline yönelik güvenlik soruşturması bitmedi henüz, bitip de tekrar değerlendirilmesi gerekenler var. Şuanda üç bin personelden bir kısmı bu durumda. HEKİMLERİN EMEKLİ MAAŞLARI DÜŞÜK Hekimlerin emekli maaşları düşük. Bunun düzeltilmesi için çalışmamız var. Mali konular olduğu için bütçe sürecinde bunu çözmeyi umuyoruz. Sağlığın da kendi içinde çok yıpratan ve az yıpratan bölümler var. Bir görüş bunların ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği. Bir görüş de bunun bir takım çalışması olduğu. Henüz çalışma devam ediyor.” SORULARI YANITLADI Bir gazetecinin, “FETÖ gitti, Menzil geldi iddiaları var. Uçakların kuyruk numaralarına kadar konuşuldu. Bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Bakan Demircan, “Sağlık Bakanlığında tüm işler liyakata göre yürür. Anayasaya uygun hareket edilir. Uçakların kuyruk numaraları konusunu bilmiyorum. Harf sınırlı, bir yerden bir yere takılırsınız. Şimdi ben bizim arabanın plakasını düşünmeye başladım. Bir sıkıntı var mı diye. Belgelerle konuşmak gerekir” şeklinde yanıt verdi. AMERİKA İLE VİZE KRİZİ Bir başka gazetecinin, “Amerika ile ilgili vize krizinin sağlığı da etkileyeceği belirtiliyor. Oradan hastaların gelmesi ya de gitmesiyle ilgili bir B planınız var mı?” sorusuna ise Bakan Demircan, şu yanıtı verdi: “Böyle bir sürecin yaşanması hoş değil. Kendi alanımla ilgili talep ya da sıkıntı ile karşılaşmadım. Amerika’da da tedavi gören hasta var, oradan buraya gelenler de olacak. Vizelerin durdurulması hoş bir şey değil. Bunun iki tarafa da etkileri olacaktır. Ancak Türkiye’nin buna karşılık vermesi gerekiyordu. Türkiye sağlık noktasında dışarıya çok ihtiyaç duyacak noktada değil.” ŞİDDETİ KENDİME YAPILMIŞ SAYIYORUM Demircan, şiddetin nedenleri konusunda yöneltilen soruları ise, ”Şiddetin nedenleri arasında personel azlığı var. İnsanlar acil hastasıyla hastaneye geldiğinde kendisiyle ilgilenecek kimseyi bulamazsa gerilir. Dolayısıyla bizim personel ihtiyacını karşılamamız lazım. Çünkü hastanelerde yılda 650 milyon kez işlem yapılıyor. İkincisi sağlık personeli büyük fedakarlıkla iş yapıyor. Bir günde 100’ün üzerinde hastaya bakan bir insanın yüzü gülmeyebilir. Geç cevap verebilir, halkımız bu konuda sabırlı olmalı. Mekan darlığı sorununu çözüyoruz. Şiddet daha çok acillerde oluyor. Bu mekan sorunun da çözüyoruz. İnanın yapılan her şiddet olayını kendime yapılmış gibi hissediyorum” diye yanıt verdi.