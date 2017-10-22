(Görüntülü Haber) Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Bu sorunu sen başlattın (3)

YEREL GAZETENİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİNE KATILDI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya\'da yerel çıkan Yeni Alanya gazetesi ve Dim Medya Grubu\'nun 50\'nci kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı. Gazetenin imtiyaz sahibi aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim\'in açılış konuşmasının ardından kürsüye Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca davet edildi. Yerel medyanın ve gazetecilerin yaşadıkları sorunları dile getiren Karaca, Bakan Çavuşoğlu\'ndan destek isteyerek, \"Anadolu basını artık ayağa kalkmalıdır. Bu nedenle sizlerden de destek bekliyorum. Son yıllarda tabi ki sadece bu iktidar değil, her iktidar döneminde Anadolu basını üzerinde maalesef büyük baskılar var. Bu baskıların bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz\" dedi.



\"NEDEN BEN BASKI KURAYIM ŞİMDİ\"



Bakan Mevlüt Çavuşoğlu da \"Bazen seçim zamanlarında gazete sayısının ciddi şekilde arttığını görürdük. Seçimden sonra bir bir kaybolurdu. Yaptığınız işe inanmazsanız, bir sevda olarak görmezseniz, işte bir sabun köpüğü gibi görünürsünüz sonra kaybolur gidersiniz. Biraz önce üstat dedi ki \'Yerel basının üzerinde devletin baskısı var.\' Devletin yerel basınla ne işi olsun da baskısı olsun. Yerel basının birinci sebebi kendisidir. Güçlü değilseniz, karakterli değilseniz, objektif değilseniz herkes sizi bir yerlere çeker. İkinci sorun ise yereldeki insanlardır. \'Yok, benim lehime yazacaksın\', en çok da başkasının aleyhine yazdırmak vardır. Alanya\'da çok yaygındır bu hastalık. İftiralar dolaştırıldı köşeden, bilinmeyen bir kaynakla ya da \'şuradan bir kaynaktan\' diyerekten yazdırırlar. Yerel yöneticiler bir yandan çekiştirir, siyasetçiler öyle. Devletin kuralları vardır. Resmi ilandan pay düşük dersen eyvallah anlarım. Objektif olması için ekonomik bağımsızlığını kazanması lazım dersen ona da varım. Gelir arttırıcı başka ne yapabiliriz vergilerle ama bunların olmasının nedeni klişeleşmiş bir lafınız var, \'devletin baskısı.\' Neden ben baskı kurayım şimdi, ben de devletin Dışişleri Bakanıyım. Bu güne kadar Alanya\'da ve Türkiye\'de hiçbir gazeteye \'benim lehime bir haber yap\' demedim. Başkasının aleyhine de yap demedim\" diye konuştu.



Konuşmaların ardından kuruluşun 50\'nci yılı anısına Bakan Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere gazeteye katkıda bulunan kişi ve şirketlere plaket verildi.