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Politika

(Görüntülü Haber) Bakan Bak: Asla diz çökmeyen Türkiye istiyoruz

Muhammet KAÇAR / GÜNEYSU(Rize), (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak güçlü, büyüyen ve gelişen Türkiye'yi arzuladıklarını belirterek "Biz ayağa kalkan ve asla diz çökmeyen Türkiye istiyoruz" dedi

27 Ağustos 2017 19:59

Muhammet KAÇAR / GÜNEYSU(Rize), (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak güçlü, büyüyen ve gelişen Türkiye\'yi arzuladıklarını belirterek \"Biz ayağa kalkan ve asla diz çökmeyen Türkiye istiyoruz\" dedi. Gençlik ve Spor Baklanı Osman Aşkın Bak, Rize\'nin Güneysu İlçesi\'nde Ahmet Erdoğan İmam Hatip Lisesi\'nde yapılan AK Parti 6\'ıncı İlçe Kongresi\'ne katıldı. Partililere hitap eden Bakan Osman Aşkın Bak, dün bu toprakları vatan kılan Sultan Alparslan\'ın kazandığı Malazgirt Zaferi\'nin yıldönümü kutlamalarına katıldığını hatırlattı, Türkiye\'nin belini bükük olarak görmek isteyenler olduğunu söyledi. Türkiye\'nin ağaya kalktığını ifade eden Bakan Bak, şöyle konuştu: \"Kim ne derse desin. kim hangi oyunu yaparsa yapsın. Dış ve iç güçler, terör örgütleri kim olursa olsun hepsi beraber gelsinler. Bunları yenmenin tek yolu birlikte olmak, tek yürek olmak ve birlikte yürümeye devam etmek, birbirimizi sevmek ve birbirimize daha fazla güvenmekten geçiyor. Biz birlikte güçlü Türkiye\'yiz. Biz büyüyen, gelişen Türkiye istiyoruz. Biz ayağa kalkan asla diz çökmeyen Türkiye istiyoruz\" Bakan Bak, konuşmasının ardından Güneysu AK Parti ilçe yönetimi ile de hatıra fotoğrafı çektirdi. FOTOĞRAFLI

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