(Görüntülü Haber) Bakan Arslan: Milli iradeyi etkileri altına almaya çalışıyorlar (2)

AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU KESİMHANESİ İNŞAATINI GEZDİ



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için geldiği Kars’ta Açık Ceza İnfaz Kurumu Kesimhanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Ardahan Yolu üzerinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde cezaevi yetkililerince karşılanan Bakan Arslan; Vali Rahmi Doğan, Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Ak Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte inşaat alanını gezdi. İnşaat yetkilisinden kesimhane hakkında bilgi alan Bakan Arslan, 8 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen törenle temeli atılan kesimhanede yürütülen çalışmaların söz verilen tarihte bitirilecek olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Kesimhanenin Kars için ne kadar önemli olduğunun herkesçe bilindiğini ifade eden Bakan Arslan şunları söyledi:



\"Memnuniyetimiz bu ki, Nisan ayında inşaatına başlamıştık. İnşaatta yüzde 40\'lık ilerleme var. Nisan ayından bu yana düşünürseniz yaklaşık 6 aylık periyotta bu çok güzel bir ilerleme, tabi kış şartlarında beton dökmek biraz zor. Önümüzdeki yaz sezonuna bitirerek, bölgemizin, Kars\'ın özellikle hayvanlarının gerekli besini aldıktan sonra kesim zamanı olan ki, Ağustos\'tan itibaren kesim başlıyor. Kesim zamanına yetişmiş olacak. Günde 250 büyükbaş veya bir günde 500 küçükbaş hayvanın kesilebilme şansı var burada. Dışarıdan direk hayvan getirilip kesilebileceği gibi, şu an içinde bulunduğumuz 250 büyükbaş hayvanın beslenebileceği 4 böyle besi ahırı var. Burada da hayvanlar aynı zamanda besiye çekilip, birkaç gün sonra kesilebilir olacak.\"