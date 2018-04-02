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Politika

(Görüntülü Haber) Bakan Arslan: Mehmetçiğimiz, duanızla olağanüstü mücadele veriyor

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kadınların Zeytin Dalı Harekatı'na verdiği desteğe vurgu yaparak, “Mehmetçiğimizin, Silahlı Kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin, güvenlik korucularımızın hep yanınd

02 Nisan 2018 00:24

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kadınların Zeytin Dalı Harekatı\'na verdiği desteğe vurgu yaparak, “Mehmetçiğimizin, Silahlı Kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin, güvenlik korucularımızın hep yanındasınız, hep duacısısınız. Sizin duanızla, sizin desteğinizle, sizin verdiğiniz güçle evlatlarınız, evlatlarımız, kardeşleriniz, kardeşlerimiz ve yavrularımızın babaları orada olağanüstü bir mücadele veriyor\" dedi.

Kars’tan karayolu ile Ardahan’a gelen Bakan Arslan, Ak Parti Kadın Kolları kongresinin yapıldığı Gençlik Merkezi Konferans Salonu önünde Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Ahmet Arslan, 15 Temmuz darbe kalkışmasına karşı duran kadınları, Nene Hatun, Kara Fatma, Halide Edip’e benzetti. Bakan Ahmet Arslan, “Bin yıldır bu coğrafyada ecdadımız hep mücadele vermiş. istiklal ve istikbal mücadelesi vermiş, gelecekle ilgili kaygılarına omuz omuza, sırt sırta durmuş. Bu durumu en iyide bu coğrafyalar biliyor. Ecdadımız, yüz yıl önce bu coğrafyalar kurtuluş savaşı verirken, nasıl ki kadınlarımızla, bayanlarımızla omuz omuzaydı, bundan iki sene önce 15 Temmuz’da da hanin darbe girişimine karşı dururken yine sizlerle omuz omuzaydı. Allah razı olsun, her biriniz o gün birer Nine Hatun’dunuz, Kara Fatma’ydınız, Halide Edip’tiniz\" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı\'na kadınların verdiği destekten de bahseden Bakan Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

\"İster içeride, ister dışarıda ülkemizin bekası için istikbali ve istiklali için mücadele eden Mehmetçiğimiz\'in, silahlı kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin, güvenlik korucularımızın hep yanındasınız hep duacısısınız. Sizin duanızla, sizin desteğinizle, sizin verdiğiniz güçle evlatlarınız, evlatlarımız, kardeşleriniz, kardeşlerimiz ve yavrularımızın babaları orada olağanüstü bir mücadele veriyor. Allah onların da yardımcısı olsun. Bu mücadelede dün de bugün de şehitlerimiz var. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. Yine gazilerimiz var. Rabbin onlara şifa versin. İşte o mücadele, o ülkemizin istiklali ve istikbali için gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içmek adına orada mücadele eden güvenlik güçlerimiz o mücadeleyi verirken, biz de diyoruz ki, bu ülke adına sorumluluk alanlar, bu ülke adına görev üstlenenler olarak bu coğrafyayı ecdadın bize vatan olarak bırakmak için kanını döktüğü bu coğrafyayı, bu toprakları daha çok imar etmek için gecemizi gündüzümüze katmalı daha çok çalışmalıyız. Nitekim sizlerle birlikte bunu yapıyoruz. Buna hiç şüpheniz olmasın. Ülkemiz son 15 yılda üç kat, dört kat büyümüşse, ülkemiz dünyada sözü daha çok geçen bir ülke haline gelmişse, ülkemizin lideri sizden aldığı güçle, destekle ‘dünya beşten büyüktür’ diyebiliyorsa, dünyada ki mağdurların ve mazlumların hamisi olabiliyorsa, bu sizlerin verdiği destek ve çalışmalar sayesindedir. İnşallah bizde bu toprakları gelecek nesillere daha imarlı bir şekilde bırakmak adına mücadelemizi devam ettiriyoruz. Buna kimsenin şüphesi olmasın.\"
 

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