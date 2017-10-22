(Görüntülü Haber) Bakan Arslan: 2029'da 81 ilin tamamı bölünmüş yollarla bağlanmış olacak

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, son 15 yılda yüksek bütçeli projeleri hayata geçirdiklerini kaydederek, \"İnşallah 2029 yılı içerisinde geriye kalan illerimizde de çalışmaları bitirerek, 81 ilin tamamını birbiriyle bölünmüş yollarla bağlamış olacağız\" dedi.



Bakan Ahmet Arslan, Ulaştırma Çalıştayı\'na katılmak üzere Kahramanmaraş\'a geldi. İlk olarak Kahramanmaraş Havaalanı\'nda yapımı devam eden terminal inşaatında incelemelerde bulunan Arslan, ardından valiliğe geçti. Vali Vahdettin Özkan\'dan brifing alan Arslan, daha sonra Türkoğlu İlçesi\'nde yapımı tamamlanan Lojistik Merkezi\'nin açılış törenine katıldı.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, milletvekilleri ile bakanlık bürokratlarının da katıldığı törende konuşan Arslan, uluslararası taşımcılık anlamında önemli bir tecrübeye sahip olduklarını belirtti. Arslan, şunları söyledi:



\"Bu, Türk taşımacılığının doğuda Kazakistan\'a, Moğolistan\'a, Çin\'e kadar gitmesi, batıda Portekiz\'e, Fas\'a kadar, Güney\'de Sudan\'a, Yemen\'e kadar gidebilmesi, kuzeyde de Norveç\'e kadar uzanması anlamına geliyor ki, bütün bu coğrafyalara taşımacılık yapıyoruz. Bu nokrada ülkemizin taşımacılık anlamında gücüne güç katmak için çalışıyoruz. Bunu yaparken hem karayollarında, hem demiryollarında, hem havacılıkta hem de denicilikte son 15 yıldır adeta devrim yaşıyoruz. Ülkemizde 80 yılda, 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapılmışken, biz bunun 3 katından fazla yaparak, bugün 25 bin 560 kilometre bölünmüş yola sahip ülke haline geldik. Yine sıcak asfalt kaplama yol miktarımız 8 bin 652 kilometre iken son 15 yılda yaptıklarımızla bunu 22 bin 120 kilometreye çıkardık ve birbirine bölünmüş yolla bağlı 6 ilimiz varken, bugün 76 ilimiz bölünmüş yolla birbirine bağlanmış durumda. Ve inşallah 2029 yılı içerisinde geriye kalan illerimizde de çalışmaları bitirerek, 81 ilin tamamını birbiriyle bölünmüş yollarla bağlamış olacağız. 80 yılda 83 tane tünel sayımız varken bunu 312\'ye çıkardık. Sadece bolu tünelinde 17 yıl çalışmalara devam etmişken bugün biz 2027\'de bir yılda 68 kilometre tünel bitiren ülke haline geldik ve toplam tünel boyunu 50 kilometreden 365 kilometreye çıkardık. Demiryolu ağında da bundan geri kalmıyoruz. 10 bin 959 kilometre demiryolu ağır varken bunu 12 bin 532 kilometreye yükseltmiş durumdayız.\"



Türkiye\'nin her yerinde büyük projeler yapıp hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Ahmet Arslan şöyle, devam etti:



\"Zannedilmesin ki sadece İstanbul\'da 3\'üncü köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul İzmir arası Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya, 1915 Çanakkale yapılarak bu ülkenin gurur projeleri hayata geçiriliyor. Bilinsin ki Kahramanmaraş\'ta da geriye kalan illerde de o büyüklükte eserleri hizmete sokuyoruz. İşte bu onlardan biri. Bu rakam 2.5 milyar, eski parayla 2.5 katrilyon. Neredeyse 1 milyar dolardan bahsediyoruz. 15 sene önce IMF kapılarında 100 milyon borç bulabilmek için dileniyorduk, Bakanlar, Başbakanlar olarak onların şefleri karşısında el pençe divan duruyorduk ve ülkenin yönetimini, ekonomisini, ülkenin coğrafyasında belirleyeceği politikaları onların ağzının içine bakarak onlar ne söylüyorsa onu uygulayarak yerine getiriyorduk. O günden bu günlere geldik. Hangi günden, bu bölgede o dış güçlerin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, ona göre hareket eden bir ülkeden milletinin, memleketinin, dünyadaki mazlumların ve mağdurların menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre politikalar izleyen, ona göre hareket eden, ona göre adım atan ülke haline geldik.\"



Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle Lojistik Merkezi\'nin açılışı yapıldı. Bakan Arslan ve beraberindekiler daha sonra Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü\'ne geçerek Ulaştırma Çalıştayı\'na katıldı.



\'YILDA ORTALAMA 800 KİLOMETRE DEMİRYOLU YAPACAK HALE GELECEĞİZ\'



Kentin ulaşım sorunları ve çözümlerinin görüşüldüğü çalıştayda da konuşan Bakan Arslan, şunları söyledi:



\"Kahramanmaraş\'ta bin 500 metrekarelik terminalden, 22 bin metrekarelik terminale geçiş sağlıyoruz. Ülke genelinde çok şey yaptık ama özellikle demiryollarında da ciddi bir seferberliğimiz var. Şuan yılda 138 kilometre demiryolu yapıyoruz. Avrupa\'nın 6\'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi haline geldik. Bu gurur hepimizin. Bununla da yetinmiyoruz. 5 bin kilometrelik hatta da çalışmamız devam ediyor. Yılda ortalama 800 kilometre demiryolu yapacak hale geleceğiz. Yenilenme, elektrikli, sinyalli hale getirilmesi için çalışıyoruz. Bu kapsamda 2 bin 505 sinyalli hat miktarını, 5 bin 462 kilometreye çıkaracağız. Ülkemizdeki havaalanı sayısını 55\'e çıkardık. Bu bir devlet politikası. Bu anlamda havacılık sektöründe yıl sonu itibarıyla 189 milyona ulaşmış olacağız ve yeni bir rekora imza atacağız.\"



