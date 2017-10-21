(Görüntülü Haber) Bakan Ağbal: Emir alan değil, emir veren bir Türkiye var (2)

DEMİRÖZÜ KONGRESİNDE KONUŞTU Maliye Bakanı Naci Ağbal, partisinin Demirözü 6\'ıncı Olağan İlçe Kongresi\'nde katıldı. Bakan Ağbal kongre öncesinde parti örgütü temsilcileri ve partilililerin yanı sıra davul-zurna eşliğinde karşılandı. Burada bulunanlarla tokalaşarak bir süre görüşen Bakan Ağbal\'dan salon girişinde bulunan davulcu bahşiş istedi. Bakan Ağbal\'ın bahşiş vermemesi üzerine yanında bulunan AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ceninden çıkardığı 100 lirayı davulcuya verdi. Kongrede konuşma yapan Bakan Ağbal, iktidarları döneminde Türkiye\'de yapılan bütçenin yüzde 90\'ının vatandaşa hizmet olarak verildiğini söyledi. Ağbal, şöyle konuştu: \"Çok şükür güçlü bir kamu maliyemiz var. Tüm badirelerden bu kadar hızlı çıkabildiysek bunun 2 tane sebebi var. Biri siyasi istikrar. Diğeri de güçlü bankacılık sistemimiz. Güçlü bankacılık sistemimiz ve güçlü kamu maliyemiz sayesinde her türlü çaba ve gayreti gösterdik. Şimdi birileri diyorlar ki: \'Tamam Türkiye ekonomisi büyüdü ama, siz bu kadar kamu maliyesinden destek verdiniz. Kamu maliyesi bu kadar açıldı. Bu destekler verilmeseydi ülke ekonomisi bu kadar büyümezdi\' Şimdi ne yapalım yani Türkiye ekonomisi büyümesin diye bu destekleri vermeyelim mi? Vereceğiz tabi. Ama vermek için gücümüz var. O zamanlar bütçe yapılırdı ama faiz bütçesiydi. Bütçe yapıyorsunuz yarısını faize veriyorsunuz. Şimdi bütçe yapıyoruz bunun yüzde 90\'ını vatandaşa hizmet olarak veriyoruz. Yani Türkiye artık faiz bütçelerinden çıktı hizmet bütçelerine döndü.\" EN GENÇ ADAY BAŞKAN OLDU Tek liste olarak gidilen kongrede 30 yaşında teşkilatının en genç adayı olan ve kongre günü doğum günü olan Arslan Gürer AK Parti Demirözü İlçe Başkanı oldu. İlçe kongresinde yapılan oylamada şeffaf sandıklar kullanıldı.