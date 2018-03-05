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Eğitim

(Görüntülü Haber) Bahçeşehir Koleji Şanlıurfa'ya Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi açacak

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) -BAHÇEŞEHİR Koleji, anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde eğitim veren kampüsünün ardından Şanlıurfa’da Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi açıyor

05 Mart 2018 16:00

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) -BAHÇEŞEHİR Koleji, anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde eğitim veren kampüsünün ardından Şanlıurfa’da Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi açıyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılında kapılarını açacak lisenin tanıtım toplantısı, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in katılımıyla gerçekleşti. Tanıtım programına Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Şanlıurfa Valisi Abdulah Erin, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, il ve ilçe belediyelerinin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eğitimciler, öğretmenler, öğrenciler, velileri, vatandaşlar ve Bahçeşehir Eğitim Kurumları\'nın yöneticileri katıldı. Özel bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Sohbet şeklinde başlayan programında moderatörün sorularını yanıtlayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, eğitim sistemi hakkında bilgiler verdi. Şanlıurfa’yı önemsediklerini dile getiren Yücel, ”Biz her zaman olduğu gibi yine Türkiye’yi dolaşıyoruz. Dün Mardin’den başladık, bugün Şanlıurfa’dayız, yarın Gaziantep, Adana, böyle dolaşıyoruz. Eğitim adına ülkemizin her karış toprağında fidanları gelecekle ilgili yetiştirmek istiyoruz. Bizim bu sene 50’nci yılımız. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları\'nın ilki iki odalı bir dershanedir. O da Uğur Dershaneleri\'dir. Ondan bugüne ben bu kurumun liderliğini yapıyorum. Bugün Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları sayıca Avrupa’nın en büyük kurumları olmuştur. Dünyanın çeşitli noktalarında anaokulundan üniversiteye kadar da kurumları vardır. Dünya üzerinde 5 noktada üniversitemiz var” dedi. Moderatörün “Siz eğitimin sınıfta kalmaması gerektiğini, sınıfın dışına taşması gerektiğini söylüyorsunuz” sorusunu da cevaplandıran Yücel, “Öncelikle şunu söylemek istiyorum, eğitim değişiyor, dünya değişiyor, teknoloji, her şey değişiyor. Önümüzdeki yıllarda daha da değişecek. Çocuğun beyin gelişimi 0-6 yaş arasında sürüyor. Önümüzdeki günlerde 5G teknolojisi geliyor, okulların fiziksel yapısına çok da gerek kalmayacak. Eğitime artık bambaşka açıdan bakmamız lazım. Dolayısıyla öğretmenin anlayışının da değişmesi lazım. İşte biz ilk önce eğitim işimize ve meselemize bakarken iyi bir öğretmen yetiştirmekle başlamamız lazım” dedi. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları\'nın en önemli özelliklerinden birinin sürekli eğitim ve öğretim anlayışı içerisinde olmak olduğunu söyleyen Yücel, öğrencileri dünyanın çeşitli bölgelerine gönderebileceklerini belirterek günümüzde bir kampüste 5 yıl geçirmenin de doğru olmadığını dile getirdi. Yaklaşık bir saat süren programda Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları\'nın eğitim anlayışı, yatırımları, dünya ve Türkiye’deki eğitim ağı ve Şanlıurfa ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaptığı ve yapacağı yatırımlar ele alındı.

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