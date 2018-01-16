(Görüntülü Haber) Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin projesi İngiltere'den davet aldı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Harezmi, Ömer Hayyam, Uqlidisi, Biruni, Ebu\'l Vefa, Sabit Bin Kurra gibi bilim insanlarının matematiğe kazandırdıkları tekniklerini anlatan projelerini İngiltere\'nin Keele Üniversitesi\'nde sunacaklar. Eskişehir Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji ve Anadolu Lisesi Müdürü Canan Madenoğlu, öğrencilerinin hazırladıkları projenin Keele Üniversitesi\'nden davet aldığını belirti. Madenoğlu, \"Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır\' sözünden ilham alarak kadim geçmişimiz ve köklü tarihimizde yer alan Harezmi, Ömer Hayyam, Uqlidisi, Biruni, Ebu\'l Vefa, Sabit Bin Kurra gibi matematik dünyasına iz bırakmış, batılı bilim insanlarına temel oluşturmuş matematikçilerin hayatları ve matematiğe kazandırdıkları teknikleri araştıran öğrencilerimiz hem İngilizce hem de Türkçe olacak şekilde poster bildiri hazırladılar. Bu proje ile İngiltere\'de Manchester yakınlarında olan İngiltere\'nin en önemli uygulamalı matematik çalışmalarının yapıldığı Keele Üniversitesi matematik bölüm başkanı olan Prof. Julius Kaplunov ve ekibinden davet aldık. TÜBİTAK çalışması yapmak için ülkemize gelen Kaplunov, projemizden çok etkilendiğini henüz 14 yaşında olan bu öğrencilerin böyle çalışma içerisinde olduklarından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Öğrencilerimiz Bahçeşehir Kolejli olmanın onlara sağladığı donanımla ve taşıdıkları vizyonla, henüz hazırlık sınıfında araştıran, üreten ve projelerini İngilizce sunabilecek düzeye erişiyorlar. Posterler, Keele Üniversitesi\'nin akademik personeli ve üniversite öğrencilerine İngilizce sunulacak\" diye konuştu. Öğrencilerin hazırladıkları posterler hakkında bilgi veren Eskişehir Bahçeşehir Koleji Matematik Zümre Başkanı Emre İncekalan ise, \"Bu posterlerin içeriğini kısaca anlatacak olursak; 980 yıllarında Şam taraflarında yaşamış Uqlidisi, o zamanlarda yayınlanan bir kitabında görme engelliler için bir hesap tablasından bahsetmiştir. Anadolu Üniversitesi matematik bölümünde görevli Prof. Dr. Bünyamin Demir\'in desteğiyle iki öğrencimiz bu hesap tablasını daha kullanışlı, çağımıza uygun ve ergonomik olacak şekilde geliştirmektedirler ve bunu okulumuzda bulunan 3D yazıcıyla üretmişlerdir. Bir başka öğrenci grubumuz ise yaklaşık olarak bin yıl önce Biruni tarafından dünyanın yarıçapını nasıl bulduğunu gösteren poster hazırladılar. Diğer grup ise insanlık tarihinin en önemli matematikçilerinden biri olan cebirin babası olarak da kabul edilen, eserlerinde Avrupa\'nın bilmediği \'sıfır\'ı kullanıp, cebir işlemlerini geometrik düşüncelerle temellendiren \'cebir\' kelimesini matematiğe kazandıran, Harezmi\'nin yaklaşık olarak bin 200 yıl önce 2\'inci dereceden denklemlerin geometrik olarak nasıl çözülebildiğini anlayıp genelleştirilmiş kurallarını oluşturduktan sonra posterlerini yapacaklar. Bu posterlerden en önem verdiğimiz ise bilim dünyasını aydınlatacak olan Ebu\'l Vefa\'nın Pisagor ispatıdır. Ebu\'l Vefa bu ispatı yaklaşık olarak bin yıl önce yapmıştır. Biz de bu çalışmanın kanıtları ile birlikte posterini hazırlamaktayız\" ifadelerinde bulundu.