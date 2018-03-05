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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Bahçeşehir Koleji Mardin'de açtığı sergiyle "dövme" geleneğini günümüze taşıyor

MARDİN, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Koleji Mardin Kampüsü Görsel Sanatlar Öğretmeni Sibel Abiç, Mardin’de asırlara dayanan dövme geleneği ve kültürünü “Dövme / Dek” adıyla önce kitaplaştırdı ardından da sergiye dönüştürdü

05 Mart 2018 13:52

MARDİN, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Koleji Mardin Kampüsü Görsel Sanatlar Öğretmeni Sibel Abiç, Mardin’de asırlara dayanan dövme geleneği ve kültürünü “Dövme / Dek” adıyla önce kitaplaştırdı ardından da sergiye dönüştürdü. Sergi, Bahçeşehir Koleji\'nin katkıları, “Sonsuza ‘DEQ’ Değerlerimiz” başlığıyla Mardin Müzesi’nde ziyarete açıldı. Serginin açılışına katılan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, \"Kültürlerin birlikte barış içinde yaşadığı bu coğrafyada böyle bir etkinliği okulumuzun bir öğretmeninin yapmasından büyük mutluluk duyuyorum\" dedi. Açılışta ayrıca Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Tolga Yıldız, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin eğitim sistemi ve 13\'üncü yüzyılda yaşamış ve o dönemde yaptığı robot benzeri aletlerle ve mühendislik çalışmalarıyla öne çıkmış Ebu El-Cezeri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geçmişi asırlara dayanan dövme geleneğini Mardin’deki örnekleriyle ele alan araştırmasını kitaba dönüştüren Bahçeşehir Koleji Mardin Görsel Sanatlar Öğretmeni Sibel Abiç’in Mardin Valiliği Yayınları tarafından yayımlanan “Dövme / Dek” kitabını temel alan sergi, Mardin Müzesi’nde 9 Mart Cuma gününe kadar sanatseverlere açık olacak. Sergide, kitap çalışmasında kullanılan ve Mardin’deki geleneksel dövme örneklerini gözler önüne seren fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Desenlerini farklı din ve kültürlerde kutsal kabul edilen güneş, ay, yıldız, kuş ve çeşitli geometrik figürlerden alan dövmeler Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle kadınlar tarafından asırlardır kullanılıyor. Sağlık, güç, kısmet ve güzellik amacıyla yapılan dövmeler, bölgedeki farklı kültürlerin iç içe geçmiş değerlerini gözler önüne seriyor. 500 yıldan uzun süredir bölge insanı tarafından kullanılan dövmeler, coğrafyamızın kadim kültürünü gözler önüne seriyor ve çeşitliliğin ortaya çıkardığı değeri vurguluyor.

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