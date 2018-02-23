(Görüntülü Haber) Bahçeşehir Koleji Lüleburgaz Kampüsü'nü tanıttı

Engin ÖZMEN-Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)- BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesinde inşaatı süren Bahçeşehir Koleji Lüleburgaz Kampüsü’nün tanıtım toplantısına katıldı. Okulun inşaatı devam ederken dahi ön kayıt aldıklarını ifade eden Yücel, \"Çocuğunuzun bizimle daha iyi eğitim alacağını düşünerek kayıt yaptırıyorsunuz. Bu güveninize teşekkür ediyorum. Güveninizi hak ettiği yere getireceğimize dair kuşkunuz olmasın\" dedi. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji yöneticileriyle birlikte Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesine kurulacak olan kampüsün tanıtım toplantısına katıldı. Bir otelde düzenlenen tanıtıma Yücel\'in yanı sıra Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Lüleburgaz Kampüsü Kurucu Müdürü, Bahçeşehir Koleji yöneticileri, Lüleburgaz eğitim kurumlarından yöneticiler ile veliler katıldı. Lüleburgaz\'da 10 bin 200 metrekarelik alanda inşa edilen ve Haziran ayında tamamlanacak kampüs içerisinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ile Anadolu Lisesi yer alacak. Okul inşaatı devam ederken ön kayıt yaptıranların olduğunu anlatan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, gösterilen güven duygusuna teşekkür ederek, \"Okulumuz inşaat halindeyken, çocuğunun ön kaydını yaptıranlar var. Bu bizim için çok önemli, aynı zaman büyük sorumluluk. Henüz inşaat devam ederken çocuğunuzu kaydettiriyorsunuz. Bize güveniyorsunuz, ‘Bahçeşehir Koleji yaparsa iyi yapar, kaliteli yapar\' diyorsunuz. Çocuğunuzun bizimle daha iyi eğitim alacağını düşünerek kayıt yaptırıyorsunuz. Bu güveninize teşekkür ediyorum. Güveninizi hak ettiği yere getireceğimize dair kuşkunuz olmasın\" dedi. “ÇIKAR YOLUMUZ, KODLAMA EĞİTİMİ” Avrupa\'nın en büyük ve dünyanın sayılı eğitim kurumları arasında yer aldıklarını kaydeden Enver Yücel, dünyada eğitim alanında yapılan yenilikleri yakından takip ettiklerini söyledi. Dünyanın büyük üniversiteleriyle işbirliği halinde olduklarını anlatan Yücel, \"Bugün çocuklarımıza yabancı dil öğretiyoruz ancak geleceğin dili kodlamayı da anaokulundan itibaren öğretiyoruz. Geleceğin dili kodlamadır. Kodlamayı bilmesi, yabancı dil bilmesi kadar hatta ondan da önemlidir. Bizim dünya ile yarışabilmemiz için çocuğumuzun argoritmik düşüncesini geliştirmesi, bugünün değil yarınların problemlerini çözebilmesi gerekiyor. Bunu sağlamak için de mutlaka kodlama eğitimini erken yaşlardan başlatmamız lazım. Kodlama derslerini 5 yıl önce uygulamaya koyduk. Milli Eğitim Bakanlığı da bu sene kodlama eğitimini müfredat kapsamına aldı. Bizim teknoloji üretmemiz lazım. Geleceğin refah ülkelerinden biri olabilmek için başka çıkar yolumuz yok.Eğitim sistem ve eğilimlerini biliyoruz. Potansiyeli yüksek, genç bir nüfusumuz var. Bize düşen, eğitim sistemimizi iyi muhafaza edebilmek, eğitim sistemini yürütebilecek öğretmeni yetiştirmek. İyi öğretmen kavramı da değişiyor. Öğretmenlerimiz sürekli öğrenme hevesi içinde olmalı, kendini geliştirmeli ve dünyayı takip etmeli. Bahçeşehir Koleji\'nde fabrikasyon eğitim anlayışını değiştiriyoruz. Tüm kampüslerimizde Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM) uyguluyoruz. Öğrencilerimizin her birinin öğrenme biçimlerini inceliyor, buna göre eğitim veriyoruz. Türkiye’nin kalkınması ve refah bir toplum yapısına kavuşması için eğitim anlayışımızı güncellemeliyiz. Biz, bunun için çalışıyoruz. Bizim geleceğin eğitim anlayışına inandığımız kadar, velilerimizin de inanması, bizimle iş birliği halinde olması lazım” şeklinde konuştu. BAHÇEŞEHİR KOLEJİ LÜLEBURGAZ KAMPÜSÜ AYRICALIKLI BİR EĞİTİM ORTAMI SUNUYOR 10 bin 200 metrekarelik alanda inşa edilen Bahçeşehir Koleji Lüleburgaz Kampüsü 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi kademelerine eğitim verecek kampüste tam donanımlı laboratuvarlar, atölyeler,spor ve kültür alanları ve sosyal alanlar bulunacak.