(Görüntülü Haber) Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nde öğrenim görmek isteyenler 17 Mart'ta sınava giriyor

İSTANBUL, (DHA) –BAHÇEŞEHİR Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, Türkiye’nin ilk lise kabul modeli ApplyFentek’le kendi öğrencilerini seçecek. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri’nde öğrenim görmek isteyenler için online sınav Türkiye genelindeki Bahçeşehir Koleji kampüslerinde 17 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri’nde öğrenim görmek isteyen aday öğrenciler, Türkiye’nin ilk lise kabul modeli ApplyFentek’le çok aşamalı bir değerlendirmenin ardından bu okullarda okumaya hak kazanacak. Online sınav ile öğrencilerin farklı alanlardaki kazanımları ve teknoloji okur yazarlıklarının düzeyi belirlenecek. 17 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek ve sonuçları 13 Nisan’da açıklanacak Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri Sınavı’nda başarılı olan adaylar, 23 -30 Nisan tarihleri arasında Bahçeşehir Koleji Akademik Kurulu tarafından düzenlenecek mülakatlara katılmaya hak kazanabilecek. “AMACIMIZ ÇOK YÖNLÜ DÜŞÜNEN BİREYLER YETİŞTİRMEK” Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, “Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri\'nde çok yönlü düşünen, problem çözebilen bireyler yetiştirmek öncelikli amacımız” diyerek fark yaratan, farklı düşünen bireyler aradıklarını belirtti. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri\'nde geleceğin bilim ve teknoloji liderlerini yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Aslan, “Fen ve Teknoloji Liseleri\'nde fen ve teknoloji alanında fark yaratacak, farklı düşünebilen bireyler yetiştiriyoruz. Bu yüzden seçme sistemimizin daha farklı olması gerekiyor ve çok yönlü değerlendirme modeli uyguluyoruz. Bu modele de ApplyFentek sistemi diyoruz” dedi. “ADAYLAR ÇOK AŞAMALI ELEMELERDEN GEÇİRİLECEK” Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri Kabul Sınavı’nın ilk adımı olan online sınav sisteminde öğrenciler Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorumlu olacak. Öğrencilerin çok aşamalı elemelerden geçirileceğini belirten Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, “Sınavda öğrencilerin üzerindeki bilişsel yükü azaltmak için metin tabanlı soruların yanında video, ses, animasyon, grafik çizimi, sürükle bırak gibi farklı soru çeşitleri de yer alacak. Öğrenciler Türkçe dersinde kulaklık kullanarak metin dinleyecek ve o dinledikleri metin üzerinden soruları çözecekler. Fen Bilimleri dersinde ise bir deney düzeneği izledikten sonra videoya bağlı kalarak soruları cevaplandıracaklar. Bu yüzden çok farklı bir sınav olacak, Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz” dedi. Öğrencilerin, 8’inci sınıf sonuna kadar sanat, spor ve bilimde yapmış oldukları çalışmaları, almış oldukları ödül ve sertifikaları belgelendirip ApplyFentek sitesine yüklemeleri gerektiğine değinen Aslan, “Sitede öğrencilerin kariyer hedeflerini, hayallerini, neden Fen ve Teknoloji Lisesi’nde okumak istediklerini bize anlatmalarını istiyoruz. Öğrencilerin Türkiye’nin gelişimine katkı sağlaması, hayata değer katması bizim için çok kıymetli. Bu yüzden öğrenciler sosyal sorumluluk projelerinde yer almışlarsa bunu da belgelendirmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Dr. Özge Aslan, sınavın ardından Bahçeşehir Koleji Akademik Kurulu tarafından başarılı olan öğrencilerle birebir mülakatlar gerçekleştirileceğini belirtti. Dr. Aslan, “Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Lisesi’nde kendilerini iyi ifade etmelerini, sözel anlatım yeteneklerinin güçlü olmasını bekliyoruz. Bu yüzden de onlarla birebir mülakatlar gerçekleştiriyoruz. Son aşamada 2 Haziran’da MEB tarafından düzenlenecek Liselere Kayıt Sistemi (LKS) sınavına girmeleri gerekiyor. Böylelikle, ApplyFentek kabul sistemimizle Türkiye genelinde bulunan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde öğrenim görecek öğrencileri seçmiş olacağız” dedi. ApplyFentek kabul modelinin ilk aşaması olan online kabul sınavı bu yıl 17 Mart tarihinde Bahçeşehir Koleji kampüslerinde gerçekleşen sınavın sonuçları 13 Nisan’da açıklanacak. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri Kabul Sınavı\'nda başarılı olan adaylar, 23 – 30 Nisan tarihleri arasında Bahçeşehir Koleji Akademik Kurulu tarafından düzenlenecek mülakatlara katılmaya hak kazanacak. 2 Mayıs’ta açıklanacak mülakat sonuçlarının ardından şartlı kayıt kabul hakkı kazanan öğrenciler, 2 Haziran’da MEB tarafından düzenlenecek Liselere Kayıt Sistemi (LKS) sınavına girecek ve aldıkları puanlara göre ek eğitim bursları almaya hak kazanacaklar.