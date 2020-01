(Görüntülü Haber) Bahçeşehir Koleji “Bilişim ve Robotik Hareketi” için Giresun’da

Osman ŞİŞKO/GİRESUN, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Koleji’nin robotik takımlarından INTEGRA 3646, 43 ilde hayata geçirmeyi hedefledikleri “Bilişim ve Robotik Hareketi”nin ilk adımını Giresun’da attı. Bilişim ve Robotik Hareketi kapsamında Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in memleketi Giresun’da Gökçeali Köyü’nde bulunan Emir Yücel İlkokuluna STEM ve bilgisayar laboratuvarı kuran öğrenciler, çalışma sonunda Lego League (FLL) Bölge Turnuvaları için okul öğrencilerinden bir takım oluşturacak. Dünya Robotik Şampiyonası’nda 4 bin takım arasından dünya finalisti olmaya hak kazanarak ülkemizi gururlandıran Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı INTEGRA 3646, robotik çalışmalarını Türkiye’nin dört bir köşesine ulaştırmak amacıyla “Bilişim ve Robotik Hareketi” adı altında sosyal sorumluluk projesi başlattı. Türkiye’de ilk kez başlatılan ve ilk adımı Giresun’da atılan proje kapsamında öğrenciler, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in abisinin adını taşıyan Emir Yücel İlkokuluna geldi. Projeye dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak üzere İstanbul’dan motosikletle yola çıkan Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü ve INTEGRA 3646 mentörü Tolga Yıldız ve takımın diğer mentörü Anıl Cici, yolculuklarının her 100 kilometresinde #stemsquad #stemgelecektir #SafetyFirst etiketleriyle sosyal medya paylaşımları yaptı. BİLGİSAYAR, ROBOTİK VE STEM LABORATUVARI KURULDU INTEGRA 3646 takımı proje kapsamında 9 sınıflı 135 öğrencili 16 yıllık okulda bilgisayar laboratuvarı kurdu. Bilişim ve Robotik sistemleri eğitiminin Türkiye’de yaygınlaşması amacıyla başlatılan proje kapsamında kurulan ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in eşinin adını taşıyan Semra Yücel Bilgisayar, Robotik ve STEM Laboratuvarının yanı sıra öğrenciler okula 50 bilgisayar, 4 projeksiyon cihazı ve 2 adet akıllı tahta; okul öğrencilerine içinde kırtasiye malzemeleri ve teknik ekipmanların da bulunduğu sırt çantaları ve ekipmanlar hediye etti. INTEGRA 3646 üyelerinin mentorluğunda 3 gün boyunca kodlama ve robotik çalışmaları yapacak öğrenciler, çalışma sonunda oluşturulacak robotik takımlarıyla 2018 Mart ayında İstanbul’da düzenlenecek First Lego League (FLL) turnuvasına katılarak robotik turnuvalarında deneyim kazanacak. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN ZİYARET Proje kapsamında yürütülen çalışmaları incelemek için okula giden Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Tolga Yıldız’dan çalışmalar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu. Giresun’da robotik çalışmaları konusunda yol kat edildiğini ifade eden Akkurt “Robotik çalışmalarda Giresun iyi bir konumda. Okullarımız birçok yarışmada iyi sonuçlar aldılar. Bu projenin robotik çalışmalarına katkı yapacağını düşünüyorum” dedi ve başarılar diledi. Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt hizmetlerinden dolayı Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Tolga Yıldız’a plaket taktim etti. Piraziz İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak ise INTEGRA 3646 takımına teşekkür ederek plaket verdi. “TÜRKİYE’DE STEM EĞİTİMİNİ YAYGINLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ” Projeyi anlatan Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Okul Müdürü Tolga Yıldız, farklı disiplinleri bir arada edindirmeyi amaçlayan proje odaklı bir eğitim olan STEM eğitimi yaymayı amaçladıklarını belirterek “Biz Türkiye’de STEM eğitimini hayata geçiren ilk eğitim kurumlarından biriyiz. Çocuklarımızı özellikle başkalarına faydalı olacak şekilde yetiştiriyoruz. Dünya’nın her yerindeki liselerden 7 bin takımın katıldığı robotik turnuvası “FRC”deTürk gençleri dünyanın en önemli 3 takımı arasına girmeyi başardı. İşin robotik kısmı aslında suyun üstünde görünen kısmı. Bundan daha kıymetli olan kısmı ise daha çok çocuğa STEM mantığını yaymak; aynen Kurucumuz Enver Yücel’in yaptığı gibi bu çocuklarda diğer insanlara faydalı olmak adına koşturuyor. Bu yüzden Gökçeali’deyiz, burada güzel bir bilgisayar laboratuvarı kurduk. Giresun İl Milli Eğitim Müdürümüzün desteğiyle onları İstanbul’da ağırlayacak ve robotik turnuvası deneyimi yaşamalarını sağlayacağız” dedi. “BU BİR TOHUM ATMA İŞİDİR” Fırsat tanındığında Türk çocuklarının en iyisini yapabildiğini söyleyen ve bölgedeki çocukların da başarılı olabileceklerine inandıklarını kaydeden Yıldız şöyle konuştu: “Fırsat verildiğinde Türk çocukları en iyisini yapıyor. Kurucumuz Enver Yücel’in değerli desteğiyle bu kez Giresun Gökçeali’deki bu çocuklarımızın fırsat verildiğinde nasıl başarılara imza atacaklarını göreceğiz. Türkiye’den dört bir yanında öğrencimiz var. Kurucumuz Enver Yücel’inmisyonu olan kaliteli eğitimi Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmayı hedefimiz olarak belirledik. Türkiye’nin hemen her ilinden gelen öğrencilerimiz bugün yurt dışında başarılarla isimlerinden söz ettiriyor. Facebook’ta çalışan öğrencimiz, kendi girişimlerinikuran öğrencilerimiz var, bilim alanında isimlerinden söz ettirmeye hazırlanan çocuklarımız var. Bugün Giresun’da başlattığımız bu proje esasında bir tohum atma işidir. Tarlaya bir tohum atarsınız, o büyür ve daha fazla tohum atarsınız. Bunun gibi bir şeydir. İnşallah bundan sonra var olan gücümüzle bölgenin insanlarına bütün desteğimizi vermeyi sürdüreceğiz.” FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK Giresun’a motosikletle geldiklerini anlatan INTEGRA 3646 takım mentoru Anıl Cici de “Bizler buraya motosikletlerle gelmeyi tercih ettik. Farkındalık yaratmak istedik. Yolda her 100 kilometrede bir, trafikte güvenlikle ilgili mesajlar paylaştık. Bu proje kapsamında bilişim laboratuvarlarını yenilediğimiz ve destek verdiğimiz okul sayısını 10’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. TÜRK GENÇLERİ OLARAK BİZ BUNU BAŞARDIK INTEGRA 3646 takım üyesi Murat Gencer ise Türk gencine imkan verildiği taktirde başarılı olacağını dile getirerek şunları söyledi: “Takım olarak biz robotik turnuvalarına 7-8 yıldır katılmaktayız. Amerika’da uluslararası düzeyde düzenlenen bu yarışmalara Türkiye’den katılan takım sayısı çok az. Özellikle ülkemizden bu turnuvalara katılan takım sayısını artırmak istiyoruz çünkü Türk gençleri olarak biz bunu başardık dolayısıyla ülkemizde fırsat verilen her gencin bunu yapabileceğine inanıyoruz. Eğer Türk gencine imkân verilirse mutlaka yapacak ve başaracaktır.” BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ROBOTİK ALANINDA ŞAMPİYON Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri robotik takımları kazandıkları kupalara her yıl yenilerini ekliyor. INTEGRA 3646, adlı takımı ABD’de düzenlenen Dünya Robotik Şampiyonası FRC’de (First RoboticsCompetition) Türkiye’yi temsil eden 3 takımdan biri oldu. İki yıl üst üste Chairman’sAward’u almaya hak kazanan INTEGRA 3646, 2017 Dünya Robotik Şampiyonası’nda 4 bin takım arasından dünya finalisti olmaya hak kazandı. Türkiye’nin en fazla kupaya sahip okulu unvanını devam ettiren Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin tüm robotik takımları birbirinden önemli başarılara imza atıyor. Son olarak Bahçeşehir Koleji robotik takımlarından “Spectrum” Araştırma, “Wonderwall” Proje Jürisi ödülüne layık görüldü. Türkiye Şampiyonası’nda ise “Wonderwall” takımı Mekanik Tasarım Ödülü’nün sahibi oldu.