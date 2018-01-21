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Politika

(Görüntülü Haber) Bahçeli: Ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın (5)

ANKARA (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin'deki 'Zeytin Dalı' Harekatına ilişkin, "PKK sınırlarımızda destek ve himaye görmektedir

21 Ocak 2018 17:09

ANKARA (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin\'deki \'Zeytin Dalı\' Harekatına ilişkin, \"PKK sınırlarımızda destek ve himaye görmektedir. Türkiye şu anda sınırlarımızın diğer yakasından kaynaklanan muazzam bir tehdit dalgasına muhataptır. Afrin\'de Ankara\'nın kuyusu kazılmaktadır. Artık terör örgütü PYD, PKK\'a Afrin\'in tabut, Münbiç\'in mezar olması yegane ve sonuna kadar desteklediğimiz milli hedeftir. ABD\'nin operasyonel ortağının kökü kazınmalıdır. Ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın. ABD yönetimi, Suriye\'deki askeri ve diplomatik varlığını sürdüreceklerini kararlılıkla vurgulamaktadır. Anlaşılan bu ülkenin Suriye\'den çekilme ihtimali şimdilik yoktur. İnancım, Afrin, darmadağın edilecektir bundan kaçış, kurtuluş yoktur. CHP Genel Başkanı\'nın bu PYD, PKK hoşgörüsü, operasyonu sulandırma hevesi zillettir alnına sıçrayan kara bir lekedir. Sorumsuz ve gayri milli siyaset tam da budur. Gazi Mustafa Kemal\'e ihanet edilmiştir. Mirasına kurt düşürülmüştür. Haine, hain diyemeyen milletin gönlüne giremez\" diye konuştu.

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