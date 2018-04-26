T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) Bahçeli: Ülkemiz için gayet iyi olacak

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nde (MHP) milletvekilliği aday adaylığı başvruları bugün başladı

26 Nisan 2018 16:11

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi\'nde (MHP) milletvekilliği aday adaylığı başvruları bugün başladı. İlk başvuruyu yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, \"Ülkemiz için gayet iyi olacak. Bir partinin sloganına benzedi ama” dedi. MHP\'de 24 Haziran\'da yapılacak erken seçim için bu sabah milletvekilliği aday adaylık başvuruları başladı. İlk başvuruyu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı. Bahçeli, seçimlerin sonucunun iyi olacağını belirterek, \"YSK seçim takvimini açıklarsa bundan sonra siyasi partiler yoğun bir çalışma ortamına girecek. Biz de tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güzel bir seçim olacak inşallah. Bazı yerlerde miting yapacağız, bazı yerlerde kapalı salon toplantıları yapacağız. Biraz da geçmişte ihmal etmiş olduğumuz şekliyle medyayı değerlendirmek istiyoruz. Eğer onlar biraz kapı aralarlarsa\" dedi. \'BİR PARTİNİN SLOGANINA BENZEDİ AMA\' Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, bir basın mensubunun, \'Nasıl bir süreç bizi bekliyor?\' sorusuna \'Ülkemiz için gayet iyi olacak\" dedi. Bahçeli daha sonra, gülümseyerek \"Bir partinin sloganına benzedi ama. MHP bu seçimi çok önemsiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemiz için çok iyi olacağı kanaati ile seçimlere de çok iyi hazırlanıyor. İnşallah sonuç da hayırlara vesile olacaktır\" dedi. MHP\'de milletvekilliği aday adaylığı süreci 3 Mayıs\'ta sona erecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan CEYLANMuhammet BAYRAMANKARA DHA MİLLİYETÇİ Hareket Partisi MHPMHP Lideri Devlet BahçeliBirMHPHaziranMHP Genel Başkanı Devlet BahçeliBahçeliBizGüzelBazıBirazEğerPARTİNİN SLOGANINA BENZEDİ AMA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24