T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) Bahçeli: OHAL, halihazırda Türkiye gerçeğinin yansımasıdır sürmesi de milli bir zorunluluktur (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, OHAL’e ilişkin, “OHAL, halihazırda Türkiye gerçeğinin yansımasıdır

10 Nisan 2018 14:57

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, OHAL’e ilişkin, “OHAL, halihazırda Türkiye gerçeğinin yansımasıdır. Sürmesi de milli bir zorunluluktur. FETÖ’cular temizlenmeden tehdit ve tehlikeler geçmeden OHAL bitmez, bitemez bitmemelidir” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli OHALeTürkiyeSürmesiFETÖcularOHAL

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24