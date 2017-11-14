(Görüntülü Haber) Bahçeli: MHP tekrar baraj düşünülsün bir kez daha ele alınsın dediğinde kıyamet kopuyor (6)

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimlere ve seçim barajına ilişkin, \"MHP tekrar baraj düşünülsün bir kez daha ele alınsın dediğinde kıyamet kopuyor, yer yerinden oynuyor. Biz ülke barajı tartışılsın diyoruz sorun oluyor CHP yüzde 3\'e çekilsin diyor itiraz eden çıkmıyor. Önümüzdeki siyasal süreçte bloklaşma sertleşir, cepheleşme keskinleşirse, CHP yanına HDP ve diğer yedeklerini alıp 16 Nisan\'ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse MHP buna duyarsız ve tepkisiz kalmayacaktır. Bu durum karşısında partimiz, Yenikapı ruhu ve 16 Nisan halk oylaması şuurunun gereği olarak Adalet ve Kalkınma Partisiyle cumhurbaşkanı hükümet etme sistemini 2019\'da tam manasıyla tesis etmek maksadıyla sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecektir\" dedi. MHP Genel Başkanı Delvet Bahçeli TBMM\'de partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \"2019 seçimleri iki eksenli olacak. tek adamdan yana olanlarla demokrasiden yana olanlar\" sözlerini anımsatarak şöyle konuştu: \"CHP 16 Nisan\'da sandıktan çıkan yüzde 49\'luk hayır bolukunu derinleştirmek ve kendine mal etmek için İP\'ten HDP\'ye, TKP\'den diğer marjinal partilere kadar herkesten medet umuyor hepsine el uzatıyor. Biz de diyoruz ki al birini vur ötekine. Önümüzdeki siyasal süreçte bloklaşma sertleşir, cepheleşme keskinleşirse, CHP yanına HDP ve diğer yedeklerini alıp 16 Nisan\'ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse MHP buna duyarsız ve tepkisiz kalmayacaktır. Bu durum karşısında partimiz, Yenikapı ruhu ve 16 Nisan halk oylaması şuurunun gereği olarak Adalet ve Kalkınma Partisiyle cumhurbaşkanı hükümet etme sistemini 2019\'da tam manasıyla tesis etmek maksadıyla sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecektir.\" \"MHP\'NİN BARAJ MARAJ SORUNU ASLA YOKTUR\" Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta söylediği \"Yüzde 10 barajı Türkiye\'de çok ağır bir barajdır\" sözlerinin bir hafta boyunca tartışıldığını kaydedederek şunları söyledi: \"Şunu herkes bilsinki MHP\'nin baraj maraj sorunu asla yoktur. Aziz milletimizin muazzam teveccüh ve desteği bunun en açık delilidir. Köpüren millet selinin önünde hiçbir baraj duramayacak, tutunamayacaktır. MHP selin önündeki kütük değil bizzat selin ta kendisidir. Biz barajdan korktuğumuz için değil Türkiye\'nin 16 Nisan halkoylamasından sonra değişen hükümet etme sistemiyle beraber ortaya çıkan siyasal zaruretten üstelik bağımsız adaylarla veya ittifaklarla barajın delinmesinden dolayı düşüncelerimizin paylaştık. CHP baraj aşağı insin hatta sıfır ile yüzde 3 arasında olsun diyor ses edilmiyor tepki verilmiyor. AKP\'sinden diğer partilerine kadar baraj fazla deniyor çıt çıkmıyor. Şu işe bakınız ki MHP tekrar baraj düşünülsün bir kez daha ele alınsın dediğinde kıyamet kopuyor, yer yerinden oynuyor. Biz ülke barajı tartışılsın diyoruz sorun oluyor CHP yüzde 3\'e çekilsin diyor itiraz eden çıkmıyor. Acaba CHP siyasi varlığın ve geleceğiyle ilgili korku mu yaşıyor? MHP barajları yıka yıka manşetleri yara yara iftiraları yene yene bugünlere gelmiştir. CHP\'nin müflis ve geveze sözcüleri unutmasınlarki horozu çok olan köyün sabahı geç olmurmuş. Önce sabaha çıksınlar önce adam olsunlar sonra yüzleri kalırsa bize laf yetiştirsinler. Bunların eğer nefesleri elveriyorsa tavsiyem gitsin terör örgütlerine borazancı başı olsunlar, kendilerine yakışan da bu olacaktır.\"