(Görüntülü Haber) Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde 2 katlı yapı ortaya çıkarıldı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Demre İlçesi\'ndeki Aziz Nikolaos (Noel Baba) Anıt Müzesi\'nde 2 yıldır sürdürülen kazılarda 2 katlı bir yapı ve yapının bölümleri ortaya çıkarıldı. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi\'nde 27 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarının bu yılkı bölümü tamamlandı. Yaklaşık 2 ay süren kazı, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sema Doğan başkanlığında yürütüldü. Kazılarda 5 bilim insanı, 10 arkeoloji öğrencisi ve 13 işçi görev aldı. Bu yılki kazılarda müzenin dışında, avlunun batısında çalışıldı. Son 2 yılda tonozlu bir yapı, avlunun anıtsal giriş mekanı ortaya çıkarıldı. Girişin 2 yanında mezarlar ortaya çıktı. Bu mezarların ikisi açıldı. Mezarlardan birinde 8 kişinin gömülü olduğu tespit edildi. Mezarlar üzerinde antropologlar çalışma yaptı. DUVAR RESİMLERİ ORTAYA ÇIKTI Girişin, 2 sütün ve payelerle süslü olduğu özel bir giriş olduğu anlaşıldı. Girişte din adamlarının gömülü olduğu özel bir alan olduğu saptandı. Açılan iki mezarda kemikler dışında bir buluntuya rastlanmadı. Ortaya çıkarılan yapının iki katlı olduğu, batıya ve kuzeye devam ettiği belirlendi. Tonozlu yapının girişinde duvar resimleri ortaya çıktı. Restore edilen bu resimlerde İsa, Meryem ve Nikolaos tasvirlerinin yer aldığı tespit edildi. Dış avluda ayrıca özel bir su kuyusu bulundu. ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA AÇIĞA ÇIKARILMASI BEKLENİYOR Kazı Başkan Yardımcısı, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sema Fındık şu bilgileri verdi: \"2017 yılında kilisenin batı avlusunun batısındaki alanda kazı çalışmaları devam etti. Bu çalışmalarda geçen yıl tonozlu, iki bölümlü bir yapı ortaya çıkarmıştık. Bu yapının girişinde mezar alanı olduğunu düşündüğümüz bir alanı tespit etmiştik. Yapının girişinde duvar resimlerine rastlamıştık. Aynı zamanda bulduğumuz bu tonozlu yapının etrafında kazı çalışmaları devam etti. Binanın tonozu ortaya çıkarıldı. Aynı zamanda buradaki yapıların hem güneye, hem batıya doğru devam ettiği anlaşıldı. Bu yapıların önümüzdeki yıllarda açığa çıkarılması bekleniyor. Aynı zamanda bu yapının dışında bir su kuyusu tespit edildi.\"