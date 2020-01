(Görüntülü Haber) Aziz Kocaoğlu'nun yeniden adaylığına il yönetiminden destek

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, meclis toplantısında yeniden aday olup olmayacağı gündeme getirilen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'na destek verip, \"Üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyor. Örnek, dürüst belediyecilik yapıyor. CHP, Ankara ve İstanbul\'u da alma kararalığındadır ve bunu da alacaktır. Belediyeleri alırken de en büyük refaransımız CHP\'li belediyelerimizdir. En başta İzmir ve Aziz Kocaoğlu\'dur. Aziz Bey\'in görevine devam edeceğini düşünüyoruz\" dedi. CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, basın toplantısı düzenleyerek, Ak Partili milletvekillerin ve parti yöneticilerinin İzmir\'de, CHP\'li belediyelere yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Güven, \"Ne zaman vatandaşı canından bezdirseler, zamlarla, vergilerle, işsizlikle, yalanlarla halkımızı ezmeye kalksalar, gündem değişsin, yarattıkları krizler konuşulmasın diye İzmir ve İzmirliler üzerinden iftiralara, hakaretlere başvuruyorlar. AKP Genel Başkanı \'Ekonomide müjdeli haberler geliyor\' dedikten 24 saat geçmeden AKP\'nin müjdesi halka ulaştı. Neydi o müjde; petrole zam geldi, enflasyon çift haneli rakamlara çıktı. Allah aşkına bu iftiralarla bir hayal dünyasında yaşayan AKP\'nin vekillerinden veya il başkanından bu konuda tek bir açıklama duydunuz mu?\" diye konuştu. Kendilerinin İzmirlileri korkutmakla suçlandıklarını da ifade eden Asuman Ali Güven, şunları söyledi: \"Her şeyden önce şunu akıllarına bir soksunlar ve artık İzmirliyi bir tanısınlar. İzmirliyi korkutamazsınız, İzmirli sırf biz diyoruz diye körü körüne bir şeye inanacak kadar cahil değildir. Siz her ne kadar İzmirlileri, makarna kolileriyle kandırmaya, AKP gelmezse hizmet yok tehditleriyle korkutmaya çalıştıysanız da, bunun işe yaramadığını herhalde İzmir\'den arkaya arkaya yediğiniz tokatlarla almışsınızdır. Sizin ülkedeki kardeşliği, birlik ve beraberliği yok etmek için yaptıklarınızı, yıllardan beridir emekliye, esnafa, asgari ücretliye ve işsiz bıraktığınız milyonlarca gencimize çektirdiğiniz sefaleti, ekmekten benzine kadar yaptığınız fahiş zamları, bir zamanlar sevgili dediğiniz, dahi dediğiniz, hocaefendi dediğiniz, büyük düşünür dediğiniz, icazet almadan vekil, il başkanı, bakan, başbakan olamadığınız FETÖ lideri Fethullah Gülen\'e olan aşkınızı ve onunla işbirliğinizi, bizim, İzmirliye anlatmamıza, İzmirlinin ihtiyacı yok. Siz, bu FETÖ bataklığında çırpınanlar, İzmirliye zaten her şeyi anlatıyorsunuz.\" \'ATATÜRKÇÜ OLDULARSA MUTLU OLURUZ\' Atatürkçülük tartışmalarına da değinen CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, şöyle dedi: \"Öncelikle artık Atatürkçü olmaya karar vermişlerse ve bu kararlarında samimiyseler bundan ancak mutluluk duyarız. Umarız bu kararları kendilerini FETÖ kıskacından kurtarmak için veya yaptırdıkları anket sonuçlarından kaynaklanmamaktadır. Atatürk\'ü ve cumhuriyeti sevmek, anlamak, korumak kimsenin tekelinde olmamıştır, olamaz da. Bu ülkenin doğusundan batısına kadar yaşayan vatandaşlarımız Atatürk\'ü sevmek için kimseden icazet almamıştır, almaz da. Aslında AKP\'nin telaşını anlıyoruz. Her seçim yaklaştıkça İzmir\'de yaşadıkları korku, bu sefer tüm Türkiye için onları sarmıştır. Bu durumda yaptıkları şey, her seferinde aynıdır. CHP\'ye saldırmak ve karalamak onların artık alışageldiğimiz stratejilerdir. Göreceksiniz, önümüzdeki günlerde bunun dozunu arttırarak, bizim üzerimizden, Ulu Önder\'imiz üzerinden, hep konuşup yarım yamalak projelerle gündemi meşgul ettikleri projeler üzerinden konuşmaya, İzmirliyi yanıltmaya ve gündemi değiştirmeye çalışacaklardır. Kendilerine bir tavsiye; artık anlayın, artık tanıyın. İzmirlileri bu türden hamaset nutuklarıyla kandıramazsınız. İzmir halkı, arka arkaya defalarca, açık ara oylarıyla seçilmiş belediyelerine yöneltilen suçlamaları duyunca hayretler içinde kalıyor. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere, ilçe belediyelerimizin ürettiği hizmetleri görmemek için insanın ya kör ya da kötü niyetli olması lazım. Bizim belediye başkanlarımızı, kendilerinin görevden zorla istifa ettirdikleri ile karıştırmasınlar.\" KOCAOĞLU\'NUN ADAYLIĞINA DESTEK VERDİ İl Başkanı Asuman Ali Güven, meclis toplantısında yeniden adaylığı gündeme getirilen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'na destek verdi. Güven, şöyle dedi: \"Üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyor. Örnek, dürüst belediyecilik yapıyor. CHP, Ankara ve İstanbul\'u da alma kararalığındadır ve bunu da alacaktır. Belediyeleri alırken de en büyük refaransımız CHP\'li belediyelerimizdir. En başta İzmir ve Aziz Kocaoğlu\'dur. Aziz Bey\'in görevine devam edeceğini düşünüyoruz. Sıkıntı olacağını tahmin etmiyoruz. Türkiye ve İzmir\'in Aziz Bey gibi değerli belediye başkanlarına ihtiyacı vardır. Kendisi her zaman görevinin başındadır. Tereddütümüz yoktur, kendisi görevine devam edecektir.\"