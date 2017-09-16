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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Azealia Banks İstanbul’da hayranlarıyla buluştu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DÜNYACA ünlü ABD’li rap şarkıcısı Azealia Banks dün İstanbul’da konser verdi

16 Eylül 2017 16:00

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DÜNYACA ünlü ABD’li rap şarkıcısı Azealia Banks dün İstanbul’da konser verdi.

Albümleri milyonlarca satan, videoları izlenme rekorları kıran ve stil ikonu kimliğiyle moda dünyasının da yıldızı haline gelen Azealia Banks, Beyoğlu’ndaki Garaj’da hayranlarıyla buluştu. Yakında yayınlanacak Fantasea II: The Second Wave albümü öncesi konser veren ABD’li şarkıcı, hit şarkılarını seslendirdi. Azealia Banks, sahne şovu ve performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

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