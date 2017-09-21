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(Görüntülü Haber) Aynur Aydın ve Zakkum, Serdivanlılar'ı coşturdu

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde düzenlenen 'Mavi Durak Fest'te yaklaşık 20 bin kişi Aynur Aydın ve Zakkum konseriyle coştu

21 Eylül 2017 12:52

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Serdivan İlçesi\'nde düzenlenen \'Mavi Durak Fest\'te yaklaşık 20 bin kişi Aynur Aydın ve Zakkum konseriyle coştu. Serdivan\'ın merkezindeki Kafeler Sokağı\'nda Serdivan Belediyesi ve Serdivan Bağlar Caddesi Kafe ve Restoranlar Derneği (SEBADER) tarafından \'Mavi Durak Fest\' isimli bir etkinlik düzenlendi. Organizasyon, akşam saatlerinde düzenlenen kortej yürüyüşü ve yarışmalarla başladı. Kafelerin bulunduğu sokakta kurulan platform önünde ilerleyen saatlerde büyük bölümü öğrencilerden oluşan yaklaşık 20 bin kişi toplandı. Etkinlikte ilk olarak sahne alan pop müziğin sevilen ismi Aynur Aydın, şarkılarıyla kalabalığı coşturdu. Gençler, ünlü yıldızın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek alkış tuttu. Yüzlerce kişi konser alanında ellerindeki telefonlarının ışıklarını açarak unutulmayacak bir görüntü oluşturdu. Sahneye daha sonra çıkan ünlü müzik grubu Zakkum, duygusal şarkılarıyla kalabalığı mest etti. Büyük coşkuyla gerçekleştirilen konser gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

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