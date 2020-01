(Görüntülü Haber) Ayla filminin yönetmeni Can Ulkay: Oscarlık film için yeterli bütçe de olmalı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - \'AYLA\' filminin yönetmeni Can Ulkay, Oscar’a aday olacaklarını, daha senaryo yazılmaya başlandığında inandıklarını söyledi. Ulkay, Oscarlık bir film için yeterli bütçenin de olması gerektiğini ifade etti.



\'Ayla\' filminin yönetmen, senarist ve bazı oyuncuları, Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi\'nde öğrencilerle söyleşide bir araya geldi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği söyleşide konuşan oyuncu Sinem Öztürk Uslu, izleyicinin kendi kültüründen farklı filmleri kolay kolay içine almadığını söyledi. Uslu, “Türk milleti, Ayla’ya baktı, Süleyman’a baktı öyle sevdi. Hele böyle insani hikayeler verdiğimizde Türk Milleti sahipleniyor” dedi.



İyi yapılan her şeyin değerini bulduğunu söyleyen yönetmen Can Ulkay ise “Türkiye’de de yapımların iyileşmesi gerekiyor bunun için. Özellikle yönetmenlerin, yapımcıların ve yazarların bu işi daha üst seviyelere çıkarmaları lazım. Yeterli bütçeli işler yapılması lazım. Başlanıyor sonradan para bitiyor. Bu yetersiz bütçe anlamına geliyor. Ayla filminin bütçesi yüksek. Türkiye standartlarına göre bütçesi yüksek ama Ayla filmi daha düşük bütçeli olabilir miydi, o zaman hikayeyi biraz değiştirirdik. Ona göre bir yön belirlerdik, ona göre bir matematik yapardık. Ayla’nın bütçesi yurt dışına göre ise düşük. Biz parayı iyi kullandık, dolayısıyla iyi bir film yaptık” diye konuştu.



Daha senaryo yazılırken Oscar’a aday olacaklarını düşündüklerini ifade eden Ulkay sözlerini şöyle sürdürdü:



\"Oscar’ı düşündük, çünkü bu işin en son noktası Oscar. Hikaye Oscarlık bir hikaye, yapım ve senaryosu da buna göre uyum sağlarsa, buraya kadar geleceğimizi biliyorduk ama önce Türkiye’den seçilmek lazımdı. Onun için şimdi daha zor. İnşallah sonuna kadar gideceğiz. Normalde her şeyin yapılması çok mantıklı. Hayata dokunan filmleri her zaman sahipleniyor izleyici. Ama kendi kültüründen çok farklı filmleri kolay kolay içine almıyor. Hele böyle insani hikayeler verdiğimizde Türk milleti sahipleniyor.\"



İzleyicinin her geçen gün daha da bilinçlendiğini belirten Can Ulkay, iyi bir sinemayı herkesin takdir edip, izlediğini ifade etti.



Söyleşinin sonunda Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, yönetmen Can Ulkay’a Avanos yapımı çanak hediye etti. Sanatçılar ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.