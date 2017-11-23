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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) AYLA' FİLMİ OYUNCULARI İSKENDERUN'DA

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)TÜRKİYE'nin Oscar adayı 'Ayla' filminin galası Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde oyuncularının da katılımıyla gerçekleştirildi

23 Kasım 2017 15:11

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)TÜRKİYE\'nin Oscar adayı \'Ayla\' filminin galası Hatay\'ın İskenderun İlçesi\'nde oyuncularının da katılımıyla gerçekleştirildi. Kore?ye 1950 yılında İskenderun Limanı\'ndan yola çıkan 5 bin 90 askerin arasında yer alan Süleyman?ın Ayla filmine konu olan hikayesinin galası, İskenderun?da yoğun ilgi altında yapıldı. Son günlerde gişe rekoru kıran, Oscar\'a \"Yabancı Dilde En İyi Film\" kategorisinde aday adayı \"Ayla\" filminin İskenderun galasına yönetmen Can Ulkay, yapımcı Mustafa Uslu, oyuncular Kim Seol, Murat Yıldırım, Meral Çetinkaya ve İlber Gürtunca ile filme konu olan ve savaşta Türk askerlerinin bularak \'Ayla\' ismini verdiği Koreli Eunja Kim katıldı. Prime Mall İskenderun Alışveriş Merkezin ?de düzenlenen filmin galasına yoğun ilgi görmekten memnun olduklarını ifade eden Filmin yönetmeni Can Ulkay, il il dolaştıklarını İskenderun\'un kendileri için en önemli şehir olduğunu söyledi. Ulkay,ö Kahraman astsubayımız Süleyman Dilbirliği Eylül ayının 1950 senesinde 5 bin 90 askerle birlikte buradan yola çıktılar. Ayla filminin başlangıç yeri burası, iyi ki bizler de buradayız\" dedi. Oyuncu Murat Yıldırım, herkesin bu filmde kendisini bulacağına inandığını kaydederek, \"Biz çok severek yaptık. İnşallah Oscar\'da da yolumuz açık olur. Film çekimleri ve Süleyman abinin hikayesi de burada başladı. Gerçekten Süleyman abinin hepimizin duasına çok ihtiyacı var. Özellikle İskenderunlular dua ederse daha etkili olur diye düşünüyorum\" dedi. Daha sonra savaşta Türk askerlerinin bularak \'Ayla\' ismini verdiği Koreli Eunja Kim ile Kim Seol seyircileri selamladı. Konuşmaların ardından film ekibi, seyircilerle birlikte Ayla\'yı izledi.

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