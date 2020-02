(Görüntülü Haber) Avrupa Birliği öğretmenleri "Ahlaki değerler" için İstanbul''da toplandı

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL,(DHA) AVRUPA Birliği\'nin \"Okul öncesi dönemde değerler eğitimi\" başlığını taşıyan Erasmus plus projesi kapsamında İngiltere, İtalya, Litvanya ve Estonya\'lı öğretmenler Türkiye\'ye geldi. Proje kapsamında Türk öğretmen ve öğrencilerle buluşan yabancı öğretmenler bir hafta boyunca yaptıkları toplantılarla ülkelerinde izlenen yöntemleri birbirleriyle paylaşacaklar. Projenin üyesi olan Kağıthane\'deki İmece İlkokulu\'nda bir hafta sürecek etkinliklerde öğretmenler ülkelerinde izlenen sistemleri birbirlerine anlatarak ortak bir yöntem belirlemeye çalışıyor. Proje kapsamında karşılıklı yapılan ziyaretlerle okullar, eğitim sistemleri tanınıyor, ahlaki değerlerin ülkelerde nasıl öğretildiği tespit ediliyor. Toplantıya katılan öğretmenlerin ortak gözlemi ise toplumlar içinde ahlaki değerlerin kaybolduğu ve bunların çocuklara küçük yaşlarda verilmesi. \"PROJELER ÇOCUKLARIN SOSYAL VE BİREYSEL BECERİLERİNİ ARTTIRIYOR\" İmece İlkokul Müdürü Erol Karakaya, okullarının 4 Avrupa Birliği projesinde yer aldığını belirterek \"Projenin uygulama aşamalarının her birinde öğrencilerimizin sosyal, bireysel ve kişiler arası iletişim becerilerini arttırdıklarını gözlemliyoruz. Bu amaçla zaman zaman öğrencilerimizle birlikte yurt dışına giderek toplantılara katılıyoruz. 4 projede de üzerimize düşen görevlerimizi yerine getiriyoruz\" dedi. İmece ilkokulu İngilizce öğretmeni Rıza Dilbaz ise \"Projeyle ülkelerde bu değerlerin nasıl verildiğini tek tek belirliyoruz. Her ülke bu yöntemlerden istediğini kendi eğitim sistemi içine entegre ediyor.\" şeklinde konuştu. \"AHLAKİ DEĞERLERİ ÖĞRETME YÖNTEMLERİ ARASINDA BÜYÜK BENZERLİK VAR\" Türkiye\'de yapılan toplantıya İngiltere\'den katılan öğretmen Katie Dickens \"Okul öncesi çocuklarımıza sevgi, saygı, erdem gibi ahlaki değerleri nasıl daha iyi verebileceğimizi tespit etmek için buradayız.\" dedi. Öte yandan İtalya\'dan toplantıya katılan öğretmen Cibotti Carla ise \"Aslında projeye katılan 4 ülkenin de ahlaki değerleri çocuklara vermekte pek çok ortak özelliği olduğunu tespit ettik.\" dedi. \"TÜRK ÇOCUKLARI ÇOK ÖZGÜVENLİ VE HAREKETLİ\" Litvanya\'da ana okulu öğretmenliği yapan Victoraia Lipskience ise Türkiye\'deki çocukların çok özgüvenli ve hareketli olduğunu söylerken bir diğer Litvanya\'lı öğrenmen Gıedre Valatkeviciule \"Türk çocukların motivasyonları ve öğrenmek için gösterdikleri gayret beni çok etkiledi.\" dedi. Estonya\'lı öğretmen Veronika Ignatteva ise \"Burada gördüklerimi ülkeme döndüğümde öğrencilere aktaracağım. Ahlaki değerler küçük yaşta öğreniliyor. Bunu en iyi şekilde yapabilmek için çalışıyoruz.\" şeklinde konuştu.