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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Asla Pes Etmeyenler Kulübü'nden eğitim desteği

İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Eğitim Vakfı ve Sanofi işbirliğiyle 15 ünlünün hikayelerinin yer aldığı ‘Asla Pes Etmeyenler Kulübü’ kitabının imza günü D&R İstinyepark AVM’de gerçekleşti

05 Şubat 2018 15:22

İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Eğitim Vakfı ve Sanofi işbirliğiyle 15 ünlünün hikayelerinin yer aldığı ‘Asla Pes Etmeyenler Kulübü’ kitabının imza günü D&R İstinyepark AVM’de gerçekleşti. Kitap satışından elde edilecek gelirle Türk Eğitim Vakfı (TEV), 50’nci yılında 50 öğrenciye burs verecek. Kitabın imza gününe Arda Türkmen, Gamze Cizreli, Lale Orta, Mehmet Turgut ve Yekta Kopan katıldı. HAYAT BOKS RİNGİ GİBİ Kendi hayatlarında mücadelelerden yılmayan gönüllü üyelerin bir araya geldiğini söyleyen şef Arda Türkmen, “Amacımız insanları pes etmemeye teşvik edecek, kendi projelerini hayata geçirmek için başlarına gelen zorluklardan yılmamalarını sağlayacak, onları cesaretlendirecek hikayeler anlatmak ve onları bu yönde desteklemek” dedi. Başarılı olmak için hiçbir zorluktan kaçınmamak gerektiğini vurgulayan Türkmen “Asla Pes Etme” mesajını şu sözlerle ifade etti: “Hayat bir boks ringi gibi, sürekli dayak yiyorsunuz ama bir gün fırsat yakalayıp kendinizi ifade edecek noktaya geliyorsunuz. O anda ringde ve kendini ifade edecek pozisyonda olmak çok önemli pes ederseniz gelen fırsatı değerlendiremezsiniz.” ÜNLÜLERDEN ‘ASLA PES ETME’ MESAJI D&R ev sahipliğinde gerçekleşen imza gününde yer alan ünlü isimler, projede olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söylediler ve umut veren nesiller için “Asla Pes Etme” mesajı verdiler. Gazeteci, yazar Yekta Kopan “Her gün yeniden bir öğrenci duygusuyla hayata uyanabilmek gerekli. Her gün o öğrenilecek şey için çaba sarf edebilmek, emek verebilmek ve emeğin karşılığını alabilmek için uğraş içine girmek pes etmemenin kendisidir” dedi. Türkiye’nin ilk kadın hakemi olan Lale Orta ise pes ederseniz, yapmak istediğiniz hiçbir şeyin adı olmaz diyerek “Pes etmezseniz yapmak istediğiniz işin altındaki imzanız herkese yansır. O zaman yapmak istediklerinizi başarmış olursunuz. Başarmak istiyorsanız, asla pes etmemeniz gerekiyor” şeklinde konuştu. Kitabın fotoğraflarını çeken fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut bu işten büyük gurur duyduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Hayatta insanların inişleri ve çıkışları olabilir. Bunlara takılmamak gerek. Hayat çok kısa hepimizin bir hayatı var. Bunu en güzel şekilde değerlendirip mutlu olmaya çalışarak, severek, üreterek yaparsak bize tanınan süreyi en iyi şekilde yaşarız.” İş kadını Gamze Cizreli, “Gençler asla pes etmemeleri gerektiğini, düşseler de tekrar kalkabileceklerini bilmeliler ve hayallerine sahip çıkmalılar” şeklinde konuştu.

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