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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Ardahan'da Şair, Şiir ve Aşİk günleri

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA), ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN Üniversitesi tarafından, bölgenin önemli değeri olan aşıklık geleneği ile şairliğin ve şiirlerin yaşatılıp, geleceğe aktarılması mamacıyla ilk kez ?Kafkaslardan Anadolu?ya Şair, Şiir ve

22 Ekim 2017 14:02

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA), ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN Üniversitesi tarafından, bölgenin önemli değeri olan aşıklık geleneği ile şairliğin ve şiirlerin yaşatılıp, geleceğe aktarılması mamacıyla ilk kez ?Kafkaslardan Anadolu?ya Şair, Şiir ve Aşık Günleri\" etkinliği düzenlendi. Hoca Ahmet Yesevi Konferans salonunda düzenlenen ve iki gün boyunca devam eden etkinlik, tanınmış şair ve yazarların ?Dede Korkut Coğrafyasında Aşk ve Şiir? konferansı ile başladı. Soru cevap şeklinde devam eden konferansın ardından şiirler okundu, ?aşk ve şiir? konulu resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Etkinliğin ikinci gününde sahne alan halk ozanları ise saz eşliğinde söyledikleri türküler ve sert atışmalarla etkinliğe renk kattı. Halk ozanlarının değişleri, büyük beğeni topladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı Hanefi İspirli, şiirin medeniyet olduğuna dikkat çekerek, ?Şiirin, sanatın, kitabın ve edebiyatın konuşulduğu yerde insanın yüreği vardır. Orada yüreğimiz vardır. Tarihin hiçbir döneminde şairlerin arasından kötü insan çıkmamıştır. Onun için bu bölümle ilgili olarak öğrencilere şunu söylemek istiyorum. Şiirle uğraşın, şiir okuyun. Yazamıyorsanız dinleyin, birbirinize şiirle seslenin. Çünkü şiir bir medeniyettir, medeniyetin kurucu anahtarıdır. Eğer şiiriniz yoksa medeniyetten gelecekten bahsetme şansınızda yoktur\" diye konuştu. ARÜ Rektörü Pof. Dr. Mehmet Biber yaptığı konuşmasında, ??Kafkaslardan Anadolu?ya Şiir, Şair ve Aşık Günleri-1?? programını başlattık. Bundan sonra da programlarımız ikincisi, üçüncüsü ve devamını geleneksel olarak devam edeceği ümidindeyiz ve bunun azmi içerisinde olacağız. Şairlerin söylediğini herkes söyleyemez. Çünkü şairin söylediği şiirdir. Merhum Cemil Meriç, karanlıkları devirmek ve aydınlık bir çağın kapılarını açmak için en mükemmel silahın kalem olduğunu söyler. Dirileceğimiz yer kalemdir ve onun yazdıklarıdır. Medeniyetin ve aydınlığın yegâne aracı kalemdir. Ve bu kalemin de yazdığı: Şiirdir. Makaledir. Hikâyedir. Romandır. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim?de de bir surenin adı Kalemdir ve bu sure ?Kaleme ve onun yazdıklarına and olsun? diye başlar. Buradan baktığımızda yaptığımız işin ciddiyetini, yaptığımız işin nasıl, ne kadar büyük bir iş olduğunun altını tekrar çizmek için bunları vurgulamak istedim\" dedi.

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