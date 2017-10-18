(Görüntülü Haber) AP Genel Başkanı Öz, Mersin il başkanlığı açılışına katıldı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - ADALET Partisi (AP) Genel Başkanı Vecdet Öz, Mersin\'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı. Merkez Mezitli İlçesi\'ndeki il binasının kurdelesini kestikten sonra konuşma yapan Öz, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) İdlib operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Öz, \"Bugün Türk askeri İdlib\'de savaşıyorsa savaşacak hale gelmişse Afrin\'e gidiyorsa o topraklarda DAEŞ\'in içinde, PYD ve PKK\'nın arasında ise o bölgelerde Kafkaslardan gelen kandırılmış kardeşlerimiz varsa teröre kurban gitmiş, bunların arasında Türk askeri bırakılmışsa bu Türkiye\'nin basiretsiz politikalarının neticesidir. Tayyip Bey başbakanlığı döneminde hangi ülkeye gittiyse karışmıştır. Amerika\'nın Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır. Hükümet sözcüsü olarak görev yapmıştır, mesaj götürmüştür\" diye konuştu. Yaşanan sürecin \'Arz-ı Mev\'ud projesi\' olduğunu ileri süren Başkan Öz, şöyle devam etti: \"Bu Musevi projesiyle, rahmetli Erbakan Hoca da ne kadar haklıymış. Anlattı bunu yıllarca. Tayyip Bey ve arkadaşları da dinlemediler. Gittiler bu Siyonizme alet oldular. Şu anda gerçekleştirmeye çalıştıkları Arz-ı Mev\'ud Projesidir. Kafkaslardan Mısır\'a oradan da Kabe\'ye kadar geniş toprakları ele geçirmeye çalışıyorlar. Bizleri taşeron etmeye, birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Bölüp kamplaştırarak ülkeyi ele geçirmeye çalışıyorlar. Irak ve Suriye\'nin durumuna bakın. Aynı güçler en son köprüyü parçalayacaklar. Burası köprüydü. Büyük bir proje uygulanıyor Türkiye ile ilgili. \"Haram helal ver Allah\'ım bizim çocuk yer Allah\'ım\" mantığı ile devletin malını devletin elinden, halkın parasını da cebinden çaldılar. Esnaf, köylü, çiftçi kan ağlıyor. Uluslararası ilişkilerde ülkemizin itibarı yerler bir oldu. Aklınıza gelirse fevkalade kötü. Politikaların hepsi aldatmaca, kandırmaca, mağduriyet, sahte gözyaşı, yalan üzerine kurulmuş. AK Parti\'nin içerisinde namuslu seçmenler var, diğer partilerde de. Bu namuslu insanları da aramıza davet ediyoruz. \"