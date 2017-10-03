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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Antik tiyatroda konser

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) AVUSTURYALI müzisyen Barbara Reinprecht- Schellenberg'in kurduğu 'Kadınlar Orkestrası', Side Antik Tiyatrosu'nda 'Viyana'da romantik bir gece' adlı konser verdi

03 Ekim 2017 20:04

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) AVUSTURYALI müzisyen Barbara Reinprecht- Schellenberg\'in kurduğu \'Kadınlar Orkestrası\', Side Antik Tiyatrosu\'nda \'Viyana\'da romantik bir gece\' adlı konser verdi. Manavgat Belediyesi ve Barut Hotels işbirliğinde düzenlenen konsere Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Almanya\'nın Antalya Konsolosu Martin Vetter, diğer yetkililer ve çok sayıda yerli ve yabancı turist katıldı. Reinprecht- Schellenberg tarafından kurulan aralarında Türk, Alman ve Ukraynalı müzisyenlerin bulunduğu 7 kişilik orkestra, kırmızı ve beyaz elbiselerle sahneye çıktı. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan orkestra; keman, viyola, yan flüt, piyanoyla ünlü müzisyenlerin eserlerini icra etti. Konser sonunda orkestraya çiçek verildi.

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