(Görüntülü Haber) Antalya'da bin 500 organ naklinin sadece 200'ü kadavradan

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, kentte yılda bin 500 organ nakli gerçekleştirildiğini, bu nakillerden sadece 200\'ünün kadavradan bağış yoluyla yapıldığını belirtti. Hülür, Türkiye\'de organ naklinin yüzde 30\'unun kadavradan, yüzde 70\'inin canlı vericiden yapıldığını kaydetti. Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Türkiye\'de organ bağışına yeterince ilgi olmadığını, duyarlılık oluşmadığını belirtti. Organ ihtiyacının Sağlık Bakanlığı\'nın kurduğu organ bilgi sisteminden takip edildiğini söyleyen Hülür, hem organ nakli talebi olan hastaların hem de bağışçıların bu sisteme girdiğini, burada eşleştirme yapılarak organların uygun alıcıya verildiğini kaydetti. Türkiye\'de yılda yaklaşık 50 bin kişide böbrek yetmezliğinin ortaya çıktığını belirten Hülür, \"Şu anda Türkiye\'de 20 bine yakın sadece böbrek nakli bekleyen hasta var. Toplamda organ bilgi sistemine kayıtlı organ nakli bekleyen hasta sayısı ise 25 bin\" dedi. YÜZDE 70 CANLI VERİCİDEN Türkiye\'nin Avrupa\'ya oranla organ bağışında istenilen düzeyde olmadığına dikkati çeken Hülür şunları söyledi: \"Çünkü asıl olan, kadavradan organ naklini artırmak. Avrupa\'da kadavradan organ nakli yüzde 80, canlı vericiden organ nakli ise yüzde 20. Bizde ise tam tersi. Yüzde 70 canlıdan, kadavradan ise yüzde 30. Bu rakamı artırmak için organ bağışının bir hayat kurtarmak olduğunu, bir gün bizim de ihtiyacımız olabileceği mesajını vermemiz gerekiyor.\" \'MEDYANIN FONKSİYONU ÇOK ÖNEMLİ\' İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Antalya\'da yıllık ortalama bin 500 organ nakli yapıldığını kaydetti. Bu nakillerin özel bir hastanenin yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapıldığını anlatan Hülür, \"Bin 500 naklin 200\'e yakını kadavradan bağış. Bu düşük bir rakam. Eğitimler yapıyoruz, kadavradan bağışı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu mesajı veriyoruz. Burada medyanın fonksiyonu çok önemli. Organ nakli sonrası hayata devam eden hastaların haberleri ne kadar çok yapılırsa bu sosyal mesaj hızla yayılıyor. Bunu hep birlikte artıracağız. Hedefimiz yüzde 70-80\'lerde kadavradan nakli gerçekleştirmek\" diye konuştu. \'MERKEZDE AYDA BİN 500 HASTA DİYALİZE GİRİYOR\' Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Merkezi\'nde kayıtlı 80 hasta olduğunu, bunların haftada 3 kez diyalize girdiklerine değinen Hülür, \"Bu merkeze ihtiyaç duyan hastaları da eklediğimizde bu bölümde ayda bin 500 hasta hizmet alıyor. Merkezimiz bölgenin yükünü alıyor. Dolayısıyla bir organla hayat kurtarılacağını yeniden hatırlatmak istiyorum. Bir gün bu organa bizim, sizin ihtiyacınız olabilir\" dedi.