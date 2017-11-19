(Görüntülü Haber) Antalya'da 3'lü dışişleri bakanları zirvesi (2)

ÇAVUŞOĞLU: SİYASİ SÜRECE AĞIRLIK VERİLMELİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'nin katılımıyla 22 Kasım\'da Soçi\'de düzenlenecek \'Suriye\' konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında, Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Antalya\'da bir araya geldi. Belek Turizm Merkezi\'ndeki bir otelde yapılan toplantıda Bakan Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla üçlü görüşme yaptı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif ile çarşamba günü Rusya\'nın Soçi kentinde gerçekleştirilecek liderler zirvesi öncesi hazırlık toplantısı yaptıklarını söyledi. Dışişleri Bakanlığı\'nın üst düzey memurlarının Tahran\'da dün bir araya gelerek, ön hazırlık yaptığını anlatan Çavuşoğlu, bugün de Soçi Zirvesi ile ilgili gündeme gelecek korular arasında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Toplantının amacına ilişkin Çavuşoğlu, \"Bugüne kadar Suriye konusunda neleri başardık ve bundan sonra hangi adımları atmalıyız. Astana süreciyle beraber İran ve Rusya ile özellikle sahada ateşkesin tesis edilmesi çatışmasızlık bölgelerinin, gerginliği azaltıcı bölgelerin oluşması konusunda olumlu anlamda önemli mesafeler kat ettik. Geçen seneye göre, şartlar, daha iyi durumda; ama siyasi çözüm olmadan bunun sürdürülebilmesi mümkün değil. Bir taraftan DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Diğer taraftan da siyasi sürece ağırlık vermemiz gerekiyor. En son Soçi\'de, Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın Putin\'le yaptığı toplantıda da bu değerlendirmeyi biz, ikili düzeyde yapmıştık. Bu zirvede de liderler, kendi aralarında yine değerlendirmeyi yapacaklar ve alınan kararlar neticesinde üç ülke olarak çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam edeceğiz\" diye konuştu. \'YPG-PYD KONUSUNDA HASSASİYETİMİZ ORTADADIR\' Bakan Çavuşoğlu, gerçekleştirdikleri toplantıda bugüne kadar yapılanların özetini çıkardıklarına ve bundan sonra birlikte atılacak adımların neler olduğu konusunda fikir alışverişinde bulunduklarına değindi. Gazetecilerin Suriye\'deki gelişmelerle ilgili sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, \"YPG-PYD konusunda hassasiyetimiz ortada. Bunun bizim için herhangi bir toplantıya katılmasının kabul edilemez olduğunu başından beri tüm muhataplara, sadece burada katılan ülkelere değil, Cenevre formatındaki toplantılar marjında da herkese söyledik. Bizim bu konudaki hassasiyetimiz, devam ediyor. Tüm taraflar da üçlü zirvenin tarafı olan İran ve Rusya da bu hassasiyeti çok iyi biliyor\" dedi. GENELKURMAY BAŞKANLARI DA BİR ARAYA GELECEK Toplantıda Astana süreci ile henüz tam anlamıyla hayata geçirilmemiş konuları değerlendirdiklerini de belirten Bakan Çavuşoğlu, \"İdlib\'de gözlemcilerin bir an önce içinde ve dışında, bunların kim olacağı belli. İçeride Türkiye olacak. İdlib\'in dışında etrafında da Rusya ve İran olacak. Bunları da kısaca değerlendirdik; ama bu zirve öncesi genelkurmay başkanlarımız da güvenlik ile ilgili arkadaşlarımız da bir araya gelecek ve bu teknik detayları o arkadaşlarımız kendi aralarında görüşerek zirveye rapor edecek\" diye konuştu.