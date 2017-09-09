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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Anadolu Sanat Festivali başladı

KONYA, (DHA) - BU yıl 8'incisi gerçekleşen "Anadolu Sonsuz Şükran Buluşması, Konya'nın Hüyük ilçesinin Çavuş mahallesinde Erhan Güleryüz ve AYNA grubunun konseriyle başladı

09 Eylül 2017 20:36

KONYA, (DHA) - BU yıl 8\'incisi gerçekleşen \"Anadolu Sonsuz Şükran Buluşması, Konya\'nın Hüyük ilçesinin Çavuş mahallesinde Erhan Güleryüz ve AYNA grubunun konseriyle başladı. Ana teması \"film müzikleri\" olan etkinliğe, dünyaca ünlü besteci Youki Yamamato da katıldı. YAMAMATO: AMERİKAN DEĞİL TÜRK FİLMLERİ HEYECANLANDIRIYOR Çevre halkın büyük ilgi gösterdiği ve ünlü müzisyen Cahit Berkay\'a \"Anadolu\'nun Şükran Ödülü\" verileceği festivalde, Harry Poster gibi filmlerin müziklerini yapan Youki Yamamato ile bir söyleşi yapıldı. Japon asıllı İngiliz besteci, Amerikan sektöründeki filmlerin kendisini artık heyecanlandırmadığını, bu sektörde uzun bir süreden beri tekdüzelik yaşandığını belirterek, bu nedenle Türkiye gibi doğu kültürüne ait ezgilerin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Yamamato bu nedenle Türk yönetmen Atalay Taşdiken\'in çektiği ve kendisine Antalya\'da altın Portakal ödülü getiren \"Meryem\" filminin müziklerini büyük bir heyecanla yaptığını anlattı. ASUMAN DABAK: BENİ MUHTAR SEÇİN Festivalde dün de Ressam Fatoş Yalçınkaya\'nın tasarımlarını yaptığı ve Türkiye\'nin ünlü kadın ressam ve sanatçılarının bizzat manken olarak katıldığı \"Şalvar Defilesi\" gerçekleşti. Renkli görüntülerin oluştuğu defile büyuk ilgi gördü. Festivale ünlü oyuncu Asuman Dabak da katıldı. Dabak, Çavuş Köyünü çok sevdiğini söyleyerek \"Beni bu köye muhtar seçer misiniz? \" köylülere sordu ve onlardan oy talep etti. Festivalde Cahit Berkay-Moğollar, Şeytan Taner, Mazlum Çimen, Gökhan Türkmen, Murat Evgin, Bayhan gibi sanatçılar konserler verecek.

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