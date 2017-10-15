(Görüntülü Haber) Aleyna Tilki izdihamı bayılttı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA)- POP sanatçısı Aleyna Tilki Kayserili hayranları ile bir AVM\'deki konserde buluştu. İzdiham ve bayılanlar olması nedeniyle geç başlayan konser kısa sürdü. Mini konserde çok sayıda genç ezilme tehlikesi geçirdi. Kayseri’ye bir AVM’nin daveti üzerine konser ve imza vermeye gelen genç pop sanatçısı Aleyna Tilki, hayranları ile buluştu. Polis ve özel güvenlikçilerin önlem alırken mini konsere saatler kala AVM’yi dolduran hayranları sevilen şarkıcının sahneye çıkması ile birlikte izdihama neden oldu. AVM özel güvenliği yetersiz kalınca, konser alanında yapılacağı terasa Çevik Kuvvet polisi çağırıldı. Konseri ön sıralardan izlemek isteyen seyirciler ezilme tehlikesi yaşadı. Çok sayıda genç, baygınlık geçirince güvenlik güçlerinin yardımı ile konser alanından omuzlarda çıkarıldı. İzdiham nedeniyle Aleyna Tilki, 2 dakika süren mini konserinin alandan ayrıldı. Konser alanına gelen bazı hayranları hazırladıklar \'Affet Aleyna Baba\' pankartı açarak sevgi gösterisinde bulundu.