(Görüntülü Haber) Alerjik rinitte ilaç tedavisi şart

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - KULAK Burun Boğaz uzmanı doktor Alpaslan Bayyozgat, alerjik rinitte ilaç tedavisinin şart olduğunu ifade ederek \"İlacı kullanmazsak hastalığı tedavi edemiyoruz. Biz ilaç kullanarak hastalığın belirtilerini baskılamış oluyoruz\" dedi.



Alerjik riniti vücudun savunma sisteminin dışarıdan alınan maddelere karşı verdiği reaksiyon olarak tanımlayan Medicana Sivas Hastanesi Uzman Doktoru Alpaslan Bayyozgat, en önemli belirtisinin hapşırma olduğunu söyledi. Burundan hava yolu ile alınan alerjenlerin, alerjik rinite yol açtığını belirten Dr. Bayyozgat, hastalığın şiddetine göre gözlerde sulanma, kızarıklık, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı gibi belirtileri hastaların hissedebildiğini vurguladı. Dr. Bayyozgat, \"Hastalık mevsimsel ise bahar döneminde ve geçici bir süre oluyor. Nezle ilaç tedavisinin on gün sürerken, alerjik rinitte uzun bir dönemi kapsıyor. Yani mevsimsel olanda bile en az 2-3 ayı kapsayan bir süre söz konusu. Perinial denilen çeşidi de uzunca bir süre devam edebiliyor. Genellikle polenlerden kaynaklanıyor. Çünkü ortamda çiçek polenleri, ağaç polenleri uçuşuyor. O uçuşan havayı soluduğumuzda da burun yoluyla alerjenler vücuda girerek bir dizi reaksiyona yol açıyor\" dedi.



\'İLAÇ TEDAVİSİ ŞART\'



Alerjik rinit tedavisinde ilaç kullanımının şart olduğunu ifade eden Dr. Bayyozgat şöyle dedi:



\"Bazı ilaç tedavilerimiz var ama bu ilaç tedavilerin hiçbiri kalıcı bir çözüm değil. İlacı kullanmazsak hastalığı tedavi edemiyoruz. Biz ilaç kullanarak hastalığın belirtilerini baskılamış oluyoruz, baskı altına alıyoruz. Ortaya çıkmasını engelliyoruz ve o dönemi şikayetsiz atlatmasını sağlıyoruz. Ama ilacı bıraktığınız anda şikayetler başlayabilir. Onun için bu dönem başlamadan evvel ilaç kullanılmasını öneriyoruz ve bu dönemin sonuna kadar da ilaç kullanmasını tavsiye ediyoruz. Bu rahatsızlık için kullanılan bazı haplar var ve bazı spreyler var. Bunların yeterli olmadığı yerlerde de deposteroit dediğimiz kortizon tedavileri de uygulayabiliyoruz. Hastalığın şiddetine göre ve kişiye göre değiştirilebiliyor.\"



\'KORUNMAK MÜMKÜN DEĞİL\'



Alerjik rinitten korunmanın mümkün olmadığını belirten Dr. Bayyozgat, \"Bu hastalığın çocukluktan itibaren olması şart değildir. 25-30 yaşlarında bile bir insanda da şikayet başlayabilir. Tanısı konulduktan sonra hastalar eğer mevsimsel alerjik renitte ise bu polen mevsiminde mevsim başlangıcından itibaren ilaçlara başlamak zorundalar. Polenlerden uzak dur demek pek mümkün değil. Çünkü oda içerisinde soluduğumuz havada da olabiliyor. Ama ilaçlarına başlamalarını tavsiye ediyoruz. Diğer alerjik rinitler de var. Mesela yüne karşı alerji olabilir, tüye karşı olabilir, hayvan tüylerine karşı olabilir, ev tozuna karşı olabilir, mantarlara karşı olabilir. Bunlar bilinenlerin bir kaç tanesidir. Dünyada 8 binin üzerinde alerjen tanımlanmıştır. Ama bunların en çok bileşenleri bu saydıklarımdır. Bunlardan uzak durulmasını tavsiye edebilirim. Bir insanın pamuğa karşı alerjisi varsa pamuklu kıyafetlerden uzak durmalıdır. Yüne karşı alerjisi varsa hiç yün kullanmamasını öneririz. Ama mevsimsel alerjik renitte bunu söylemek mümkün değildir. İlaçların düzenli kullanılması gerekir.\"