(Görüntülü Haber) Alaşehir'in üzüm bağlarında tenor sesleri yükseldi

Merve DUNDAR - Oral OKAYBEN / MANİSA, (DHA)- ALAŞEHİR Belediyesi, Alaşehir Bağ Bozumu Gecesi ile Türkiye\'nin üzüm bağlarındaki ilk konserini gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü opera sanatçısı tenor Hakan Aysev ve Levent Gündüz\'ün yorumlarıyla renklenen gecede şair ve yazar Sunay Akın\'ın anlattığı hikayeler davetliler tarafından ilgiyle dinlendi. Alaşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Alâ akşamlar” etkinlikleri kapsamında düzenlenen Alaşehir Bağ Bozumu Gecesi Sadık Doğrusöz bağ evinin bahçesinde gerçekleşti. Sunay Akın\'ın hikayeleriyle başlayan akşam “Türk Pavarotti” olarak anılan Hakan Aysev ve Levent Gündüz ikilisinin konseri ile devam etti. Alaşehir’in tanıtımı kapsamında gerçekleştirilen gecede Aysev ve Gündüz türkü, klasik ve popüler şarkılardan oluşan bir repertuvarla davetlilere güzel bir gece yaşattı. Program öncesinde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, \"Alaşehir yaklaşık 7-8 senedir sofralık üzüm anlamında çok ciddi bir çeşitlemeye girdi. Şu anda 25 civarında ticari anlamda üretilen sofralık ürünümüz var. Bu konuda en önemli eksiğimiz tanıtım konusunda bazı sıkıntılar yaşıyor olmamız. İnsanlara tanımadıkları bir ürünü yedirmek de kolay değil\" dedi. Sultani üzümün sevilme ve tutulma nedenine değinen Karaçoban, \"Dünyanın hem tonaj hem de rekolte anlamında üzümsüz olduğu bir döneme denk gelen bir hasat zamanımız var. Ürünümüzün şekli, tadı ve kıvamı konusunda elbette iddialıyız ama bir de ticari gerçek söz konusu. Dünya, bizim hasat zamanımız olan yaklaşık 20-22 günlük bir dönemde ciddi bir üzüm ihtiyacı duyuyor. Bizde de o ihtiyacı karşılayabilecek rekolte mevcut oluyor. Bu nedenle biz bu konularla gündeme gelmek istiyoruz. Artık Alaşehir\'de 60\'a yakın yaş üzüm işletmemiz var ve çok ciddi pazarlara ulaşıyoruz. Daha yeni ve farklı pazarlar bulmak için de çabalarımız sürüyor. Amacımız o üzümsüz geçen dönemde dünya pazar ve hallerine Alaşehir üzümüyle daha fazla girebilmek\" diye konuştu.