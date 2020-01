(Görüntülü Haber) Akşener: Yandaşı, candaşı, kandaşı kayırmayacaksın (3)

SENG-İ ARZ TAŞINA \'ADALET MEKTUBU\' BIRAKTI



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, restorandaki kadın buluşmasının ardından Meriç Köprüsü\'nden geçerken, partililer çok sayıda meşale yaktı. Akşener, Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiindeki Balkan Şehitliği\'ni başına siyah başörtüsü takarak ziyaretti edip, şehitler için dua okudu. Şehitlik ziyaretinin ardından karşılaştığı üniversite öğrencileriyle sohbet eden Akşener, başörtüsünü kız öğrencilere hediye etti. Davul zurnanın çaldığı mehter marşı eşliğinde Fatih Köprüsü\'nü yürüyerek geçen Akşener, Tarihi Adalet Kasrı\'na geldi. Akşener elindeki gülle birlikte kendi el yazsıyla yazdığı \'adalet mektubunu\', seng-i arz taşına bıraktı. Akşener mektubunda şöyle dedi:



\"Devlet ricaline, milletin, kendi irfanı içinde yaşasın. Ona sırt çevirme, her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de diri tutan da bu irfandır. Böyle diyor Şeyh Edebali, devlet yöneten Osman Gazi\'ye. İrfanımızdır bizi diri tutan, irfanımızı ayakta tutan ise adalet. Adalet huzur getirir, zenginlik getirir. Adalet hem dinimizin hem engin kültürümüzün bize emrettiği gerçektir. Yöneten adil olmalı, millet duymalı, eşe dosta değil, bütün bir millete baş olduğunu unutmamalı. Milletin ağlıyorsa, gülemezsin. Milletin aç-açıktaysa sefa süremezsin. Milletin evlatlarında gelecek korkusu varsa, sen kendini güvende hissedemezsin. İyiden korkma iyi şeyler söylemek zorundasın. Daha iyisini yapmak zorundasın. Milletinin sana bahşettiği gücün, verdiği makamların hakkını ancak böyle verebilirsin. İyilik adil olmakla başlar. Önce adil olun ki her şey iyi olsun.\"



YOLUNA GÜL YAPRAKLARI DÖKTÜLER



Şehitlik ve Adalet Kasrı\'nın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindekiler Mimar Sinan\'ın \'Ustalık eserim\' dediği Selimiye Camii\'nin altında bulunan tarihi Arasta Çarşı\'nı gezdi. Çarşı girişinde yoğun ilgi gören Akşener, bir kadın esnaf tarafından dükkan girişine gül yaprakları dökülerek karşılandı. Esnaf kadınla birlikte çay içerek sohbet eden Akşener\'e diğer esnaflar da çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra Eski Camii\'ye geçen Akşener\'e Edirneli esnaf Arif Meriç badem ezmesinden yaptığı İYİ Parti logolu ve fotoğraflı tatlı ikram etti. Eski Camii\'de seferî namazı kılan Akşener, tarihi Alipaşa Çarşısı\'nda esnafı ziyaret ederek sohbet etti.



\'NAİM SÜLEYMANOĞLU\'NUN ÖLÜMÜNE ÇOK ÜZÜLDÜM\'



Bir esnafın cümbüş eşliğinde söylediği \'Zilli de Maşa Darbuka\' adlı Rumeli türküsünü dinleyen Akşener, tarihi Alipaşa Çarşısı\'nın dernek başkanı Yılmaz Sanış ile birlikte bir dükkanda çay içti. Akşener\'e burada Olimpiyat ve Dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun vefat ettiği haberi verildi. Süleymanoğlu\'nun ölümüne çok üzüldüğünü ifade eden Akşener, \"Şimdi arkadaşlar söylediler, çok üzüldüm. Mekanı cennet olsun. Naim ülkemizi çok iyi temsil eden bir kardeşimizdi. Ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum. İyi de bir insandı. Biz beraber seçim çalışması yapmıştık. O ve ben belediye başkan adayıydık. Öyle de bir siyaseti çalışma yapma fırsatı bulmuştuk. Uyumlu, sakin, sevecen, insan seven bir insandı. Çok üzüldüm\" dedi.



Çarşı ziyaretinin ardından dernek başkanı Yılmaz Sanış, Meral Akşener\'e meyve sabunu hediye etti.



EŞİNE HAMSİ ALDI



Balıkpazarı\'na da giden Meral Akşener, Karadenizli eşi için 1 kilo hamsi aldı. Balıkçılarla sohbet eden Akşener, daha sonra Saraçlar Caddesi\'ne geçti. Burada halk oyunları ekibince karşılanan Akşener, toplanan kalabalığına seslenerek şunları söyledi:



\"Şimdi bir iyi kelimesi bulduk İYİ Parti dedik, vallahi Türkiye dedikodudan ölüyor şu anda. Bizim siyasetçiler, proje üretmeyi bıraktılar dedikodu yapıyorlar. İYİ parti şöyle, böyle diye. İYİ Parti\'nin adını gençler buldu, o partiyi milletimiz kurdu. Hadi yeniden başarın da biz de görelim. Milletin partisi, gençlerin partisi İYİ Parti. Bir kadın genel başkanı var, bir kadın hareketidir İYİ Parti. Atatürk\'e sövenlerin, özellikle yetim Mustafa\'nın anasına sövenlerin o dillerinin lal olması için kadınların öne düşmesine ihtiyacım var, kadınların elimden tutmasına ihtiyacım var. Kadınların elimi tutup, benimle beraber koşmasına ihtiyacım var. Kadınlarımızla beraber Türkiye\'yi iyi şeylere, iyi sözlere, günlere, dostluklara, dış politikaya, dış politikaya sizlerle el ele götürmeye ihtiyacımız var. İYİ Parti henüz 3 haftalık bir parti. Bizim buralarda bir söz vardır; \'indir-kaldır\' derler. İniyor İYİ Parti, kaldırıyorlar İYİ Parti. Kardeşim madem bu kadar önemsiz dilleriniz şişti İYİ Parti\'yi konuşmaktan. Keşke kıskansalar, korkuyorlar. Ama korkunun ecele faydası yoktur. Onlar korkacak, biz çalışacağız. Onlar çemkirecek, biz çalışacağız. Göreceksiniz Edirne\'de bu topluluğu toplamak için hepsi size gelecek \'cici-cici\' yapacak. Partiyi siz kurdunuz, bağışlarınızla ayakta duruyoruz. Ama önemli bir şey yaptınız, İYİ Parti\'yi kurdunuz. 29 Ekim\'de hepsi hastalanıyordu. Hepiniz doktor gibiymişiniz. Adamları turp ettiniz. Ey Allah\'ın sopası yok ama milletin sopası var. Çıkardınız sopayı.\"



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindekiler, konuşmanın ardından Edirne programını tamamlayıp kentten ayrıldı.



