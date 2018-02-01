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Politika

(Görüntülü Haber) Akşener: ÖSO bizim açımızdan şimdilik 'dost unsurlardır'

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kuvayi Milliye, yani bu tür tanımlamalara, tariflere gerek yok, ihtiyaç yok

01 Şubat 2018 17:25

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, \"Kuvayi Milliye, yani bu tür tanımlamalara, tariflere gerek yok, ihtiyaç yok. ÖSO ile ilgili olarak Türkiye\'yi yönetenlerin yapacağı tanım \'dost unsurlar\' olmalıdır\" dedi. Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte İYİ Parti Genel Merkezini ziyaret etti. Ziyarette Karamollaoğlu ve beraberindeki heyeti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yardımcıları karşıladı. Her iki heyet Akşener\'in makam odasında yaklaşık 45 dakika süren bir görüştürme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Akşener ve Karamollaoğlu, birlikte açıklamalarda bulundular. Akşener, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Türkiye\'nin içerisinde bulunduğu şartlar üzerinde bir görüşme gerçekleştirdik\" dedi. Karamollaoğlu ise iadeyi ziyarette bulunduklarını kaydederek, \"Artık seçim atmosferine girildi sayılır. Tabi burada Başkanlık sistemine geçildiği için uyum yasalarının bir an önce çıkarılması gerekir\" diye konuştu. Bir gazetecinin, \"Cumhurbaşkanı Salı günü Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Kuvayi Milliye çıkışı vardı, ÖSO\'yu tanımlarken. Bu Kuvayi Milliye çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz\" sorusuna ilk olarak Karamollaoğlu cevap verdi. Karamollaoğlu, \"Şu anda içeriğini bilmediğimiz ÖSO nasıl bir yapıya sahip, Suriyeliler deniliyor. O noktada ben şahsen yorum yapmak istemiyorum\" dedi. Akşener ise aynı soruya, \"Kuvayi Milliye, yani bu tür tanımlamalara, tariflere gerek yok, ihtiyaç yok. ÖSO ile ilgili olarak Türkiye\'yi yönetenlerin yapacağı tanım \'dost unsurlar\' olmalıdır. Dolayısıyla birlikte bir yol yürünüyor, bu yolun nasıl yüründüğü, onların içinde kim var kim yok resmi bilgilerimiz yok bizim. Ama ordumuz bir müdahale için yolda. Mehmetçiğimiz büyük bir kahramanlık gösteriyor. Dolayısıyla bu harekâtın kalkıp da işte İstiklal Savaşındaki milli mücadele ruhu, Kuvayi Milliye ile yan yana getirilmesini bire bir durum dururken tekrar bir kavga çıkarma hali olarak görüyorum. Evet ÖSO bizim açımızdan şimdilik tanımı ile \'dost unsurlardır\'. Burada bırakmak lazım\" şeklinde cevap verdi. Akşener ayrıca, AK Parti ve MHP arasında kurulan ittifakın kendi açıları tarafından bir sakıncası olmadığını bildirerek, \"Ama buradaki tanıma şiddetle itiraz ediyorum. O da şu. \'Milli ve yerli\' geri kalanın tamamı gayri milli. Biraz utanmasalar hain haline getirilecek. Bunu şiddetle reddediyorum. Böyle bir tanımı doğru bulmuyorum\" diye konuştu. Akşener ayrıca Karamollaoğlu ile seçim de alınacak olan tedbirleri de görüştüklerini kaydetti.

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