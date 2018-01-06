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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Aksaray'da Grup İmera konserine büyük ilgi

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da konser veren Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından İmera, yaklaşık 2 bin kişiyi coşturdu

06 Ocak 2018 17:09

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da konser veren Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından İmera, yaklaşık 2 bin kişiyi coşturdu. Aksaray Belediyesince düzenlenen konserle sevenleriyle buluşan Karadeniz müziğinin sevilen grubu İmera 3 saat boyunca sahnede kaldı. Karadeniz müziğini davetlilere sunan İmera grubu uzun süre alkış aldı. Gruba teşekkür eden Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şöyle dedi: \"Artık Aksaray\'ımız salona sığmıyor. Buradan şunu anlıyorum ki, bundan sonra çok büyük salonlar yapacağız. Eğer horon yapmasını bilseydim burada size horon oynardım. İmera\'nın ağzına sağlık. Salonu dolduran sizlere de teşekkür ediyorum.\"

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