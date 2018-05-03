(Görüntülü Haber) Akra Caz Festivali, Yasmin Levy konseriyle başladı

İbrahim LALELİ - Emrah GÜL ANTALYA,(DHA) CAZ ve klasik müziğin dünyaca ünlü isimlerini Antalya\'da buluşturan Akra Caz Festivali, Yasmin Levy konseriyle başladı. Levy konser öncesinde Türkçe, Tekrar evime geldiğim için çok mutluyum dedi. Antalya\'da 2-12 Mayıs tarihleri arasında dünyaca ünlü sanatçılar ve caz müziğin usta isimlerini bir araya getirecek Akra Caz Festivali\'nin açılış gecesi, caz tutkunlarının akınına uğradı. Dünya müziklerini muhteşem bir uyumla harmanlayarak, dinleyenlerini Sefarad müziğine kadar uzanan geniş bir coğrafyada yolculuğa çıkaran Yasmin Levy\'in konseri öncesinde, Akra Jazz Band ile birlikte Türkiye\'nin önde gelen müzisyenlerinden trompetçi İmer Demirer ve saksafoncu Serhan Erkol sahneye çıktı. Akra Otel bahçesine kurulan açık hava sahnesinde sahneye çıkan Yasmin Levy, konser öncesi Türkçe, Tekrar evime geldiğim için çok mutluyum dedi. Yasmin Levy, Akdeniz\'in kıyısında böyle bir yerde, ilk kez böyle bir konser veriyorum. Benim için gerçekten çok heyecan verici bir deneyimdi. Ve bu gecede farklı bir enerji vardı. Hayatımın en önemli gecelerinden birini yaşadım. Seyirci çok sıcaktı diye konuştu. Hayranlarına unutulmaz saatler yaşatan Levy, \'Firuze\' adlı şarkıyı yarı Türkçe yarı İspanyolca seslendirdi. Levy\'nin orkestrası da dikkat çekti. Batı müziği enstrümanlarıyla doğru ritimleri harmanlayan orkestra, sanatçının arkasında devleşti. Duman ve ışık şovlarıyla renklenen sahnede Levy\'nin dans figürleri, hayranlarının alkışlarıyla süslendi. FESİVAL ELECTRO DELUXE İLE DEVAM EDECEK Bu yıl Antalya\'da ilki gerçekleşen festival, modern ve klasik cazın yanı sıra, caz müziği funk, rock, Latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkacak. Antalya Akra Caz Festivali\'nin bir sonraki konuğu, funk, soul, hiphop ve elektro müziği, caz müzikle birleştiren Fransız grup Electro Deluxe. Yarın akşamki konserin başlama saati ise 20.30.