(Görüntülü Haber) Akdağ: Kılıçdaroğlu FETÖ'nün kaynaklarından kulağına her üfleneni kamuoyuna taktim etmekten vazgeçmelidir

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Reza Zarrab\'ın ajan olduğu bilgisini MİT\'in Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a 2013 yılında veridiği yönündeki iddiasına ilişkin \"Sayın Kılıçdaroğlu her duyduğunu ya da kulağına her üfleneni yada FETÖ\'nün kaynaklarından kulağına her üfleneni kamuoyuna taktim etmekten vazgeçmelidir.\" dedi. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Reza Zarrab\'ın ajan olduğu bilgisini MİT\'in 2013 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a verdiği, Zarrab\'a bilgileri dönemin hükümeti ve bakanlar tarafından verildiği iddiasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: \"Evrak falan salladı mı? Hayret nasıl sallamamış bu sefer? Cevabım bu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ne idiği belirsiz evrakları sallamak, yada kulağına kim ne üflediyse onu kamuoyuna taktim etmekten vazgeçmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu her duyduğunu ya da kulağına her üfleneni yada FETÖ\'nün kaynaklarından kulağına her üfleneni kamuoyuna taktim etmekten vazgeçmelidir. 80 milyon Türk milleti buna layık değil.\"