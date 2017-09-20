(Görüntülü Haber) AK Partili Yılmaz, Diyarbakır'da Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti

DİYARBAKIR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu\'nu ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, \"Diyarbakırlı\'yı hakettiği yere adım adım taşımak için enerjimizi sarfetmemiz lazım\" dedi. Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ak Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atila ve bir grup partili ile birlikte Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu\'nu makamında ziyaret etti. Burada konuşan Vali Güzeloğlu, Yılmaz\'ın bölge ve ülke ekonomisine katkılarını anlatarak, \"Özelde bölge ve genelde Türkiye\'nin kalkınması ve gelişmesi için ortaya koyduğu çabaları izlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan sevgisi alanındaki bilgi ve birikimi Türkiye için büyük bir kazançtır. Bir dönem Diyarbakır\'ı temsil eden sayın bakanımızın her dönemde olduğu gibi bu dönemde ve gelecekte de Diyarbakırımız\'ın ve ülkemizin gelişmesinde önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. İnşallah el birliğiyle, güç birliği ve gönül birliğiyle kadim şehir, inancımızın şehri, kültürümüzün ve irfanımızın hazırlayıcı şehrine hizmet etmeyi niyaz ediyorum\" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da büyük bir genç nüfusu ve potansiyeli olan bir şehir olan Diyarbakır\'ın aynı zamanda tarihi, kültürü ve birikimi olan bir kent olduğunu söyledi. Diyarbakır\'ın ticaret yolları üzerinde, ticaret potansiyeli olan bir şehir olduğunu söyleyen Yılmaz, \"Diyarbakır\'ın çok daha iyi bir noktada olması gerekiyor. Genç nüfusun istihdamı açısından çok çeşitli fırsatların değerlendirilmesi lazım. Kamu yatırımlarının artması, gelişmesi, diğer taraftan da özellikle önümüzdeki dönem özel sektörün, istihdam yapan yatırımların artması gerekiyor. Sayın valimiz görev yaptığı önceki kentlerde çok güzel projelere imza attı. Diyarbakır\'da da aynı şekilde yatırımlara imza atacağına inanıyorum. Diyarbakır ekonomisi, yatırımları hem kamu yatırımlarından, hem de özel yatırımları, istihdamı konuşmamız lazım. Diyarbakırlı\'yı hak ettiği yere adım adım taşımak için enerjimizi sarfetmemiz lazım. Bingöl milletvekili olarak Diyarbakırla aynı, iç içe kültürden, coğrafyadan geliyoruz. Burada yapılan çalışmlara elimizden gelen desteği sağlamaya çalışacağız\" dedi.