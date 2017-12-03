(Görüntülü Haber) AK Parti'li Ünal: ABD'deki davaya kaçak FETÖ'cü yargı mensupları lojistik destek veriyor

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA) - AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD\'de Reza Zarrap\'ın tanık olduğu davanın ambargo davası olmadığını belirterek, \"Eğer ambargo davası olsaydı ambargoyu konuşurlardı. Neyi konuşuyorlar? Tayyip Erdoğan\'ı konuşuyorlar, Türkiye\'yi konuşuyorlar. Peki, onlara kimler lojistik destek veriyor? Onu da gördük, Amerika\'daki kaçak FETÖ\'cü yargı mensupları\" dedi. Mahir Ünal, partisinin Kahramanmaraş Afşin ilçe Olağan Kongresi\'ne katıldı. Ünal Peköz ile Mehmet Ali Taşkale\'nin aday olduğu kongre, divanın oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Adayların konuşmasının ardından kürsüye gelen Mahir Ünal, kongrede iki aday olmasını değerlendirerek, \"Biz işimizi istişare ile yaparız. İstişare yapıldıktan, karar verildikten sonrada o kararın arkasında dururuz. Bizim teşkilat ahlakımız budur. Arkadaşımız \'Çıkıyorum\' dedi, arkadaşlar dün bana sordular dedim ki \'Kendi iradesini ortaya koymuşsa çıkar, kimseyi engellemeyiz.\' Ama biz bir şeyi biliriz ki, bu bizim teşkilat adabımıza, istişaremize uygun değildir\" diye konuştu. \'AK PARTİ, 17-25 ARALIK\'TAN SONRA TÜM MİLLETVEKİLLERİNİ GÖZDEN GEÇİRDİ\' AK Parti\'nin tek kriterinin temayül yoklaması olmadığını ifade eden Ünal, şunları söyledi: \"Bir sürü kriterimiz var. Hele bu FETÖ belasından sonra artık her alanda güvenlik soruşturması çok kıymetli bir hal almıştır. Dolayısıyla biz ince eleyip sık dokuyoruz. Şimdi bize diyorlar ki, \'FETÖ\'nün siyasi ayağı. Ak Parti bu konuda bir şey yaptı mı?\' İnsafsızlar 15-25 Aralık\'tan sonra k Parti 3 tane kongre yaptı. Bir tane yerel seçim, iki tane genel seçim yaptı. Kongrelerinde bütün teşkilatlarını, yerel seçimlerde bütün belediyelerini, genel seçimlerde bütün milletvekillerini tek tek gözen geçirdi. Yani 17-25 Aralık sonrası biz her şeyi ince eleyip sık dokuyoruz.\" FETÖ\'nün 165 ülkede Türkiye karşıtı bir propaganda yürüttüğünü kaydeden Mahir Ünal, şöyle devam etti: \"İçeridekiler de diyor ki, \'Aynı gemide değiliz.\' Sosyal medyada görüyorsunuz hashtag açıyorlar \'Aynı gemide değiliz.\' \'Bu savaş Ak Parti\'ye karşıdır, bu savaş Türkiye\'ye karşı değildir\' diyorlar. Ak Parti kim? Ak Parti bu ülkede yüzde52 oy almış ve kıymetli olmasının sebebi bu millet tarafından seçilmiş olması değil midir? Bu bir FETÖ taktiği. Şimdi \'Efendim bu Amerika\'daki davadan siz niye rahatsız oluyorsunuz ki?\' Oradaki dava ambargo delindiği için mi o davayı görüyorlar? Hayır, eğer ambargo davası olsaydı ambargoyu konuşurlardır. Neyi konuşuyorlar? Tayyip Erdoğan\'ı konuşuyorlar, Türkiye\'yi konuşuyorlar. Peki, onlara kimler lojistik destek veriyor? Onu da gördük, Amerika\'daki kaçak FETÖ\'cü yargı mensupları. Dün gördünüz değil m, televizyonlara da yansıdı mahkemeden kimlerin çıktığını gördünüz Emre Uslu\'lar. Nurhaklı biliyorsunuz, buradan. Maalesef bu topraklardan böyle bir adam çıkmazdı ama maalesef çıktı. İşte Adem Yavuz. Bu davaları bilgi olarak besleyen oradaki o rehin alınmış adama ne söylemesi gerektiğini ezberleten, içeride de \'Bak duyuyor musunuz adam ne diyor\' diye Türkiye\'ye baskı yapmaya çalışan bir aklın ne yapmaya çalıştığını görüyorsunuz.\"